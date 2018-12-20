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Новый друг, лучше старых двух.

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Бизнес — 20 Декабря 2018, 15:56

Запах новых стен - это невероятное чувство не с чем несравнимое. Чем не может похвастать обладатель вторичного жилья : энергетика, воздух, интерьер, оставленные старыми хозяевами , уже некуда не деть. Старые хозяева будто живут вместе с Вами, а в новой квартире Вы сами создаете историю.

Новые коммуникационные системы также являются железным обоснованием в пользу в приобретения именно в пользу нового жилья. Новостройкам не грозит отключение водоснабжения , или электроэнергии.  Новые дома - новые технологии!

Современные квартиры подстраиваются под модернизированные запросы потребителей. Сейчас в квартирах можно обнаружить и второй туалет, и гардеробную. Бывают такие планировочные решения ,которые могут включать в себя веранду или земельный участок.

Система нынешнего ипотечного кредитования на новостройки делают сделку более выгодной, чем вторичного покупки вторичного жилья. Рынок сегодня перенасыщен недвижимостью, поэтому потенциальным покупателям предоставляется еще и бонусы за покупку. Также новорожденные квартиры равны между собой и такое основание, избавить Вас от трат на риелтора или агента.

ЖК «Центр Плюс» в городе Железнодорожный создает будущее!

В 2012 году началось строительство новостроек в Железнодорожном. С момента планирования данного проекта до сегодняшнего дня проделана колоссальная работа. Сегодня уже введены в эксплуатацию некоторые корпуса, приобретая, которые Вы приобретаете выгоду. О программах лояльности подробно описано на сайте застройщика.

Жилой комплекс в городе Железнодорожный удовлетворяет в полной мере все те критерии, которые требуются от современного жилья. В вышеизложенных обоснованиях описаны поверхностные аргументы в пользу приобретения нового жилья, так как жилой комплекс «Центр плюс» своим существованием создает новые потребности.

Главным аргументом в пользу выбора жилья именно от застройщика в Железнодорожном является его геопозиция. Жилой комплекс находится в самом центре Московской области, вблизи него находится станция «Железнодорожная». «Центр плюс» имеет богатую инфраструктуру, что гарантирует будущим жильцам комфортабельное проживание на территории жилого комплекса. Они включают в себя: Школы, парки, детские сады , кинотеатр , магазины ,парки и многое другое. Подобная обстановка обеспечивают формирование культурного и спокойного контингента вокруг себя.



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