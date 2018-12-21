21
декабря 2018
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Снегоуборочные работы

Снегоуборочные работы

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Декабря 2018, 22:47

Наша специализированная компания выполняет высотные работы разной сложности и характера. Наши высококвалифицированные альпинисты могут бережно сбить сосульки, убрать наледь или же снег с любой высоты. Поэтому и называется компания не иначе, как Высотные работы. У нас можно заказать комплексные услуги по обслуживанию кровельных конструкций зимой. Промышленный альпинизм, который практикуется нашей командой, позволяет сбивать наледь или же сосульки с высоток. Мы работаем по конкурентным тарифам, грамотно составляя смету по очистке кровельных конструкций от сосулек или же снега. 

Заявки, полученные в онлайн-режиме, нами обрабатываются оперативно, после чего бригада профессионалов выезжает на объект. Благодаря стопроцентному соблюдению техники безопасности, исключается любой инцидент или же повреждение конструкций. При этом очистка кровли от сосулек позволит владельцам или же арендаторам зданий избежать несчастных случаев, вызванных их падением. Однако данная услуга необходима не только для очистки офисных или же торговых помещений, но и для таких объектов, как водонапорные башни. Если заказ большой, мы награждаем клиентуру бонусами. 

После приезда наши бригады огородят территорию специальными сигнальными лентами. К данному отрезку отдельно прикрепляются так называемые низовые работники, задачей которых является контроль прохожих или же авто. Мы заранее выбираем технологию, с использованием которой и выполняется сбивание сосулек на конкретном объекте. Необходимо знать, что такие работы выполняются нашими бригадами исключительно в дневные часы. Это оговорено техникой безопасности. Хотя если искусственное освещение качественное, можно допустить исключение даже ночью. 

Нашими промышленными альпинистами выполняется также очистка крыш от снега и наледи. Следует учесть, что данную услугу можно заказать в разовом порядке или же на абонентской основе. Наши высококвалифицированные специалисты смогут полностью очистить кровельную конструкцию от снега. А в случае абонентского обслуживания, такая очистка будет производиться до четырех раз в течение месяца. ВИП-клиентура может воспользоваться неограниченным количеством вызовов, оформляя с нами соответствующую договорную документацию. 

Снежные массы убираются со свеса, конька, а ендовый вычищаются. В случае наличия многогранной конструкции, все элементы, в том числе и желоба полностью очищаются. Так что заказчик получает абсолютно чистую кровельную конструкцию, с которой никогда не произойдет сход снега, не появятся сосульки или же наледь. Кроме этого наши специалисты работают по периметру, на расстоянии полутора м. от краев. В такую зону попадают только наиболее опасные участки, в том числе желоб и свес, откуда может произойти падение сосулек или же снега. Данный метод позволит домовладельцам сэкономить существенную сумму при заказе услуги. Все очистительные работы выполняются нашими сотрудниками в соответствии с нормами безопасности, без малейшего повреждения конструкции.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Маяк  Местные вести  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -6 -8
ночью -4 -6 утром -3 -5
Котировки
USD ЦБ РФ 67,3710 0.2589
EUR ЦБ РФ 76,9377 0.4635

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp