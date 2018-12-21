Снегоуборочные работы

Наша специализированная компания выполняет высотные работы разной сложности и характера. Наши высококвалифицированные альпинисты могут бережно сбить сосульки, убрать наледь или же снег с любой высоты. Поэтому и называется компания не иначе, как Высотные работы. У нас можно заказать комплексные услуги по обслуживанию кровельных конструкций зимой. Промышленный альпинизм, который практикуется нашей командой, позволяет сбивать наледь или же сосульки с высоток. Мы работаем по конкурентным тарифам, грамотно составляя смету по очистке кровельных конструкций от сосулек или же снега.

Заявки, полученные в онлайн-режиме, нами обрабатываются оперативно, после чего бригада профессионалов выезжает на объект. Благодаря стопроцентному соблюдению техники безопасности, исключается любой инцидент или же повреждение конструкций. При этом

позволит владельцам или же арендаторам зданий избежать несчастных случаев, вызванных их падением. Однако данная услуга необходима не только для очистки офисных или же торговых помещений, но и для таких объектов, как водонапорные башни. Если заказ большой, мы награждаем клиентуру бонусами.

После приезда наши бригады огородят территорию специальными сигнальными лентами. К данному отрезку отдельно прикрепляются так называемые низовые работники, задачей которых является контроль прохожих или же авто. Мы заранее выбираем технологию, с использованием которой и выполняется сбивание сосулек на конкретном объекте. Необходимо знать, что такие работы выполняются нашими бригадами исключительно в дневные часы. Это оговорено техникой безопасности. Хотя если искусственное освещение качественное, можно допустить исключение даже ночью.

Нашими промышленными альпинистами выполняется также

. Следует учесть, что данную услугу можно заказать в разовом порядке или же на абонентской основе. Наши высококвалифицированные специалисты смогут полностью очистить кровельную конструкцию от снега. А в случае абонентского обслуживания, такая очистка будет производиться до четырех раз в течение месяца. ВИП-клиентура может воспользоваться неограниченным количеством вызовов, оформляя с нами соответствующую договорную документацию.

Снежные массы убираются со свеса, конька, а ендовый вычищаются. В случае наличия многогранной конструкции, все элементы, в том числе и желоба полностью очищаются. Так что заказчик получает абсолютно чистую кровельную конструкцию, с которой никогда не произойдет сход снега, не появятся сосульки или же наледь. Кроме этого наши специалисты работают по периметру, на расстоянии полутора м. от краев. В такую зону попадают только наиболее опасные участки, в том числе желоб и свес, откуда может произойти падение сосулек или же снега. Данный метод позволит домовладельцам сэкономить существенную сумму при заказе услуги. Все очистительные работы выполняются нашими сотрудниками в соответствии с нормами безопасности, без малейшего повреждения конструкции.