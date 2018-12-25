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Покупка франшизы по алкогольной продукции.

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Бизнес — 25 Декабря 2018, 21:46

Франшиза именно алкогольной продукции, в том числе пиво на розлив является выгодным приобретением, так как сам предмет торговли популярен, не зависимо от окружающих тенденций, у него большой охват потребительской аудитории. Данный продукт, особенно если магазин снабжен напитками разной крепости, востребован в любой сезон, в праздники же выручки увеличиваются значительно.

Если погрузится в проблему выбора франшизы по алкогольному бизнесу, то такие крупные известные как «Бристоль» и «Красное и белое» имеют высокую стоимость использования своего имени. Более того, появилась информация, что с конца марта «К&Б» перестал предоставлять возможность покупки франшизы. Делиться прибылью и громким именем мало, кто хочет, поэтому ведение бизнеса как франчайзи делается максимально неудобным и дорогим делом.

В то же время, стали появляться альтернативные бренды, готовые помочь в раскрутке бизнеса и улучшить свою репутацию. Например, франшиза маркет баров 24 градуса. Появились они на алкогольном рынке в 2013 году как маркетбар в городе Владимир. Затем открылся магазин в Омске, который стал первым партнером. А с 2016 года стала продаваться и франшиза «24 градуса».

За 5 лет у основателей компании накопился хороший опыт в вопросах ведения бизнеса в данном конкурентном сегменте. Они выработали свою стратегию, составили четкий план действий и вывели бизнес на более качественный уровень. С того момента, как компания приняла решение поделится данным опытом прошло немного времени, но уже около 10 предпринимателей работают по франшизе «24 градуса» и более 70 филиалов открыто по всей территории России.

Идея бизнеса построена на том, чтобы дать возможность потребителю покупать качественную алкогольную продукцию в ночное время по цене ниже той стоимости, что предлагают рестораны и бары. Многие просто не готовы тратить деньги и время на дорогу ради такой покупки. Но если в шаговой доступности в разных районах города расположен магазин «24 градуса» проблема решается положительно.

Продажа напитков осуществляется на законной основе, и снижает риски покупки различных суррогатов, так как маркетбары работают по лицензии и закупают продукцию только у проверенных поставщиков. Список оптовиков и подрядчиков, а также помощь в заключении с ними договоров поставки можно получить через менеджера компании «24 градуса». При покупке франшизы ее обладателю выделяется личный помощник, который готов сопровождать бизнес на этапе открытия, а также помогать в решении различных проблем в дальнейшем. Есть и квалифицированный отдел юристов, занимающийся вопросами получения лицензии и иными правовыми аспектами.

Более подробную информацию о цене франшизы маркетбаров «24 градуса» и ее преимуществах можно узнать на сайте компании, а также прочитав немало отзывов в интернет пространстве.



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