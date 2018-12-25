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Объявлен тендер на объединение усадьбы Кусково с территорией парка
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Бизнес — 25 Декабря 2018, 21:48
На тендерном сайте http://moscow.initpro.ru/ появилось объявление о новой закупке «Комплексное благоустройство природных и озелененных территорий города Москвы (ПК №80 лесопарк "Кусково") (по созданию природно-исторического парка, объединяющего "Усадьбу Кусково" и территорию лесопарка) - I этап».
Заказчиком выступает Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское управление природными территориями. Цена закупки – 516 746 724,67 р. Срок подачи заявок – с 21 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Проведение торгов состоится 17 января 2019 года. Торги совершаются в виде электронного аукциона .
Усадьба Кусково – старинный памятник архитектуры, а окружающая территория – идеальный образец парковой культуры. Это владения древнего рода Шереметевых, поэтому здесь все обустроено в роскоши. Парк отличается правильными геометрическими формами. Цель задумки – напомнить, что природа подвластна человеку. Сейчас усадьба Кусково привлекает большое количество туристов.
Предстоящие работы по благоустройству парковой территорииПобедителю конкурса предстоит проделать большую работу по осуществлению ТЗ по благоустройству природно-исторического парка:
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