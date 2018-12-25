25
декабря 2018
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Объявлен тендер на объединение усадьбы Кусково с территорией парка

Объявлен тендер на объединение усадьбы Кусково с территорией парка

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Декабря 2018, 21:48

На тендерном сайте http://moscow.initpro.ru/ появилось объявление о новой закупке «Комплексное благоустройство природных и озелененных территорий города Москвы (ПК №80 лесопарк "Кусково") (по созданию природно-исторического парка, объединяющего "Усадьбу Кусково" и территорию лесопарка) - I этап».
Заказчиком выступает Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское управление природными территориями. Цена закупки – 516 746 724,67 р. Срок подачи заявок – с 21 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Проведение торгов состоится 17 января 2019 года. Торги совершаются в виде электронного аукциона .
Усадьба Кусково – старинный памятник архитектуры, а окружающая территория – идеальный образец парковой культуры. Это владения древнего рода Шереметевых, поэтому здесь все обустроено в роскоши. Парк отличается правильными геометрическими формами. Цель задумки – напомнить, что природа подвластна человеку. Сейчас усадьба Кусково привлекает большое количество туристов.

Предстоящие работы по благоустройству парковой территории

Победителю конкурса предстоит проделать большую работу по осуществлению ТЗ по благоустройству природно-исторического парка:
  • произвести работы по созданию системы освещения – установить опоры, провести кабель, поставить светильники, заземлить опоры, маркировать жилы и провода;
  • провести питающие кабели к опорам светильников под землей;
  • для защиты от коррозии предусмотреть применение металлических конструкций, оцинкованных горячим способом;
  • обеспечить мощность осветительной установки в соответствии с ПСД – по окончании работ произвести контрольный замер мощности на соответствие нормативным показателям;
  • получить разрешительную документацию на перемещение грунта, вывоз отходов, пересадку растений, изготовление паспорта благоустройства территории;
  • провести рекогносцировочное обследование, уточнить размер и границы территории;
  • оформить инвентаризационный план в соответствии с нормативными актами;
  • своевременно информировать заказчика о ходе выполнения работ, фиксируя в виде фотособытий и составления необходимой отчетной документации – о вывозе мусора и строительных отходов, перемещению и приемке грунта;
  • предоставить договоры на поставку удобрений, сертификаты и паспорта на используемые материалы;
  • составить приемо-сдаточный акт выполненных работ.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -11 -13
утром -11 -13 днем -10 -12
Котировки
USD ЦБ РФ 68,4073 0.3988
EUR ЦБ РФ 77,8886 -0.0831

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp