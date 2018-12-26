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Деревянные лестницы

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Бизнес — 26 Декабря 2018, 20:27

Наша специализированная компания предлагает потенциальной клиентуре оперативную сборку и установку деревянных лестниц. Мы работаем по всей столице и Подмосковью. У нас создаются индивидуальные проекты, которые позволяют нашим заказчикам получить уникальные модели лестниц, разработанных по конкретную планировку собственных домов. В процессе разработки подобных проектов наши специалисты стараются добиться точнейшего соответствия размерам, соблюдения норм безопасности конструкций, максимального удобства эксплуатации, а также рационального использования пространства. 

Профессиональная команда Лестница100 старается учесть все пожелания клиентуры, стараясь достичь полного соответствия изделий стилистическому оформлению помещений. Сборка лестничных конструкций, в том числе и их покраска выполняется в производственных цехах компании. При этом все технологические процессы соблюдаются с максимальной точности. Изготавливаются лестницы из древесного массива наиболее оптимальной влажности. У нас можно заказать лестничные конструкции из таких пород древесины, как дуб, ясень, бук, лиственница или же сосна. 

При желании заказчика лестницы дополняются художественной ковкой, разнообразными материалами и даже стеклянными ограждениями. Благодаря использованию дополнительных материалов и их комбинированию, мастера добиваются определенного стилистического оформления изделий. Выполняются работы у нас https://lestnica100.ru комплексно. Наши специалисты позаботятся о бесплатном замере выделенных площадей, разработкой проектов, созданием конструкций, а также их профессиональной установкой. После получения онлайн-заказа мы высылаем на объект опытного инженера, в обязанности которого входит выполнение необходимых замеров. 

После этого он выслушает все пожелания домовладельца, проконсультирует по вопросам отделки и посоветует подходящие стройматериалы. Затем выполняется расчет стоимости и оформляется договорная документация. Мы сами являемся производителем лестничных конструкций из натуральной древесины. Поэтому наши тарифы значительно ниже чем у конкурентов. Работает наша команда исключительно с индивидуальными проектами, учитывая при этом пожелания заказчика и выбранный стиль интерьера. Любой домовладелец сумеет заказать у нас бесплатные услуги замерщика, которые позволят ему узнать стоимость будущего проекта лестницы и ее монтажа 

Лестница 100 предоставляет своей клиентуре необходимые юридические или же финансовые гарантии. Кроме это мы придерживаемся четких сроков выполнения заказов. В процессе монтажных работ наши инженеры бережно относятся к объекту, не оставляя повреждений или же иные дефекты. Компании уже исполнилось десять лет деятельности на рынке. Производственное предприятие оснащено цехом склейки и сушки древесины. Кроме этого здесь действует покрасочный цех. Поэтому выпускаемая продукция отличается стопроцентным качеством и соответствует всем существующим нормам. Кроме этого на любые работы, выполненные специалистами компании, или же использованные материалы распространяется двухлетняя гарантия. За пройденные годы было выполнено сотни заказов. Со снимками готовых работ желающие смогут ознакомиться на официальном веб-сайте компании.
Москва, Вашутинское шоссе, вл. 18А, ТСК "Химкинский Двор", павильон 3А
Обнинск, Киевское шоссе, д.33, ТСТ "Строительный 101 км", павильон ОФ-3
Графк работы: Понедельник - суббота 10:00-19:00
Сайт: https://lestnica100.ru
Телефон: +7 (499) 110-21-00


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