Особенности профессиональной косметики для лица



Для сохранения молодости и красоты женщинам необходимо прилагать определенные усилия. Их регулярность и интенсивность зависит от нескольких факторов, среди которых не только генетическая предрасположенность, но и условия жизни, соблюдение правил гигиены, средств, выбранных для ухода.

Для того чтобы радоваться молодому и свежему виду лица как можно дольше, специалисты рекомендуют периодически посещать косметолога и проходить ряд салонных процедур. Для ежедневного же ухода необходимы домашние процедуры, которые поддерживают свежий вид кожи, ее упругость и насыщают необходимыми питательными веществами.

Особенности профессиональной косметики

СкинЛайт – это сайт профессиональной косметики для лица, который предлагает лучшие средства, для сохранения молодости и идеального внешнего вида. Полный каталог профессиональной косметики для лица представлен разными средствами, которые выполняют такие функции, как:

Восстанавливают кожу,

Питают,

Увлажнят,

Стимулируют процессы регенерации, заживления,

Стимулируют кровообращение,

Повышают клеточный тургор, разглаживают морщины,

Отшелушивают ороговевшие клетки,

Поддерживают контур лица, препятствуют провисанию кожи,

Снимают круги под глазами и др.

В отличие от продукции массового пользования, профессиональная косметика имеет высокую концентрацию действующих веществ. Именно поэтому эффект достигается не поверхностно, а на клеточном уровне. Кожа лица восстанавливается и наполняется важными питательными веществами изнутри. Благодаря такому воздействию, после салонных процедур можно длительное время быть уверенной в своем совершенном внешнем виде.

Чего следует остерегаться при покупке

Минус профессиональных средств в том, что они стоят довольно дорого. Однако специалисты отмечают, что высокая цена часто складывается из-за того, что фасовка товара довольно крупная. Обычно это литровые или двухлитровые банки, контейнеры, с качественным, действенным средством. В перерасчете, небольшой объем может выйти намного дешевле, чем косметика масс-маркета, упакованная в стильную оболочку. К сожаленью, женщины часто готовы скупать дорогие и красивые баночки с кремами, жалея средства на оплату салонных процедур. Но если требуется сохранить молодость, то рекомендуется выделять периодически часть бюджета на салонный уход за лицом.

Салонные средства довольно эффективны, особенно если выпущены проверенными производителями, например Элла Баше, Онли Ю, Пандис, купить которые можно на http://www.skinlight-shop.ru/catalog/uhod-za-licom. Продукция этих брендов всегда качественная и эффективная. Но даже она, в домашних условиях может вызвать такие нежелательные последствия, как:

Химический ожог,

Раздражение,

Покраснение кожи,

Пересушивание,

Аллергическая реакция.

Кроме того, после нанесения один-два раза, можно не заметить эффект. Соответственно, клиент может быстро разочароваться в такой дорогой продукции. Вместе с тем, следует знать, что профессиональные препараты рассчитаны на действие изнутри. Поэтому, сначала действующие компоненты проникают вглубь кожи, стимулируют изнутри обмен веществ и восстановление клеток, наполняют межклеточное пространство коллагеном, выравнивают кожу изнутри. Действительно заметный результат появляется через 6-8 недель. Но и держится он довольно длительный период времени.

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