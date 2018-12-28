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Где в Москве можно найти хороших специалистов по ремонту техники Эпл
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Декабря 2018, 20:26
Ремонт — удел специалистов
Компания SAVE&SALE существует на российском рынке более семи лет. За это время мы общими силами штата сотрудников и уважаемых клиентов смогли вернуть с того света сотни самых разных гаджетов: планшетов, ноутбуков, смартфонов, плееров, наушников и другой техники Apple разных моделей. Лучшая помощь клиентов заключается в содействии ремонту. Так же, как любящая мать обращается к врачам при малейших признаках серьезного заболевания у детей, любящий владелец Айфона или Макбука в кратчайшие сроки несет устройство в сервис центр Эпл, не дожидаясь его окончательной поломки и не пытаясь самостоятельно что-то изменить. Мы придерживаемся стратегии быстрой и квалифицированной помощи — только это повышает шансы на успех в сложных ситуациях. Например, если техника упала в воду, неотложное отсоединение шлейфов и просушивание могут дать чудесный результат: не нужно будет заменять ни единой детали. То же можно сказать и о разбитом экране, и о воздействии ультрафиолета, и о попадании песка или конденсата. Не занимайтесь самолечением, не выжидайте и полагайтесь на помощь проверенных мастеров. И тогда все будет в порядке и с вашей техникой, и с вашим кошельком.
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