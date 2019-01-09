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Публичная кадастровая карта – доступ ко всем объектам недвижимости круглосуточно
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 9 Января 2019, 21:15
Кликнув на определенную область на данной карте, можно получить следующие сведения:
После можно приступить к просмотру онлайн-выписок из Росреестра, которые находятся в списке.
На любой объект недвижимого имущества можно получить выписку из ЕГРН. После просмотра кадастровой карты региона перейдите на сайт egrp365. Кроме данной выписки, вы сможете получить справку о кадастровой стоимости. Если в ЕГРН есть регистрация прав собственности, то вам также могут предоставить публичную выписку из реестра плюс историю перехода прав.
Выписка из ЕГРН и кадастровая карта
В каких случаях требуется выписка из ЕГРН? Есть следующие факторы:
Таким образом, мы видим, что выписка из ЕГРН – универсальный документ. Он может потребоваться в разных случаях и при различных обстоятельствах. Найдя на карте Росреестра необходимый объект недвижимости, можно получить о нем всю необходимую информацию за достаточно короткий срок. Для этого жители Москвы и области могут воспользоваться этой ссылкой: https://egrp365.ru/map/?id=g1hIHC.
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