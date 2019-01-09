Публичная кадастровая карта – доступ ко всем объектам недвижимости круглосуточно



Любые операции с недвижимостью – это неизбежный риск. Задача каждого гражданина – свести эти риски к минимуму. Главное, что необходимо проверить, получая в собственность участок, дом или квартиру, – это наличие обременений, ареста на данное имущество, а также, не является ли оно еще чьей-то собственностью. Лучшим способом выяснить чистоту недвижимости – получение выписки из ЕГРН. Эта информация является общедоступной и публичной. Право доступа к ней имеет любой гражданин или юридическое лицо, нуждающееся в подобного рода сведениях. Единый государственный реестр недвижимости отображает информацию по любому зарегистрированному объекту недвижимого имущества. По адресу egrp365.ru/map находится публичная кадастровая карта Росреестра. Здесь можно увидеть какой-либо земельный надел или объект капстроительства, который занесен в ЕГРН и прошел процедуру межевания.

Кликнув на определенную область на данной карте, можно получить следующие сведения:

кадастровый номер участка или объекта капстроительства;

назначение, площадь объекта;

год, в который объект был введен в эксплуатацию (для домов).

После можно приступить к просмотру онлайн-выписок из Росреестра, которые находятся в списке.

На любой объект недвижимого имущества можно получить выписку из ЕГРН. После просмотра кадастровой карты региона перейдите на сайт egrp365. Кроме данной выписки, вы сможете получить справку о кадастровой стоимости. Если в ЕГРН есть регистрация прав собственности, то вам также могут предоставить публичную выписку из реестра плюс историю перехода прав.

Выписка из ЕГРН и кадастровая карта

В каких случаях требуется выписка из ЕГРН? Есть следующие факторы:

когда вам нужно улучшить жилищные условия. Для постановки на учет, выписка требуется, как подтверждение того, что площадь жилья не соответствует количеству проживающих членов семьи;

когда вы продаете, покупаете, обмениваете недвижимость. В данном случае такой документ является гарантией подтверждения вашего права собственности и соответствия действительности всех указанных данных;

когда нужно вступить в права наследования. Выписка поможет получить право на собственность наиболее простым и легким путем;

при дарении вам или вами объекта недвижимости. Здесь также документ нужен, чтобы подтвердить право собственности человека, выступающего дарителем имущества;

при необходимости проведения приватизации;

при получении банковского кредита;

в случае судебных разбирательств.

Таким образом, мы видим, что выписка из ЕГРН – универсальный документ. Он может потребоваться в разных случаях и при различных обстоятельствах. Найдя на карте Росреестра необходимый объект недвижимости, можно получить о нем всю необходимую информацию за достаточно короткий срок. Для этого жители Москвы и области могут воспользоваться этой ссылкой: https://egrp365.ru/map/?id=g1hIHC.