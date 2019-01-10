четверг
|
Какой сервер выбрать?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 10 Января 2019, 21:54
Современное общество - информационное. Ежедневно огромные потоки данных пролетают вокруг нас. Все это сопровождается работой специализированного оборудования. Одними из таких являются серверы. Это неотъемлемая составляющая сетевого пространства, как в локальном, так и в глобальном смысле. Если Ваша компания работает с большим объемом данных, то рано или поздно встанет вопрос о покупке данного агрегата. Сервер объединяет всех юзеров в компании в единую сеть, работает с многопользовательскими приложениями. Он является единым хранилищем данным, которые одновременно доступны разным компьютерам внутри фирмы. Доверить решение таких задач можно только проверенным производителям.
Топовым в этой области является HP. Их лучшие сетевые продукты представлены в магазине “Westcomp”. Один из самых популярных серверов - HP DL380p Gen8 - формат двухсоккетных серверов 2U. Этот вариант идеально подойдет для развивающихся предприятий малого бизнеса.
Возможности:
В целом, сервер имеет улучшенную производительность, гарантирует безопасность производимых процессов и эффективность работы. Он идеально подходит для ресурсоемких областей.
Сервер HP
При выборе сервера стоит конкретно определить задачи, которые он будет решать. От этого зависит набор характеристик аппарата и его комплектующих. Еще одним востребованным сервером той же компании является модель HP DL360p Gen8.
Особенности:
На сайте www.westcomp.ru работает удобный конфигуратор, который поможет наполнить выбранный сервер оригинальными комплектующими. Все цены указаны на сайте. Посетить магазин можно по адресу: г. Москва, ул. Прянишникова, дом 23а. Телефоны для связи смотрите в разделе “Контакты”. Следите за новостями на наших страничках в соц.сетях.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -11 -13
ночью -12 -14 утром -12 -14
Котировки
Партнеры