Какой сервер выбрать?





Современное общество - информационное. Ежедневно огромные потоки данных пролетают вокруг нас. Все это сопровождается работой специализированного оборудования. Одними из таких являются серверы. Это неотъемлемая составляющая сетевого пространства, как в локальном, так и в глобальном смысле. Если Ваша компания работает с большим объемом данных, то рано или поздно встанет вопрос о покупке данного агрегата. Сервер объединяет всех юзеров в компании в единую сеть, работает с многопользовательскими приложениями. Он является единым хранилищем данным, которые одновременно доступны разным компьютерам внутри фирмы. Доверить решение таких задач можно только проверенным производителям.

Топовым в этой области является HP. Их лучшие сетевые продукты представлены в магазине “Westcomp”. Один из самых популярных серверов - HP DL380p Gen8 - формат двухсоккетных серверов 2U. Этот вариант идеально подойдет для развивающихся предприятий малого бизнеса.

Возможности:

имеется возможность установки двух процессоров Intel Xeon;

технология HP SmartMemory увеличивает работоспособность системы;;

HP SmartCache повышает эффективность кэширования в 4 раза;

Объемом памяти до 768 ГБ.

В целом, сервер имеет улучшенную производительность, гарантирует безопасность производимых процессов и эффективность работы. Он идеально подходит для ресурсоемких областей.

Сервер HP

При выборе сервера стоит конкретно определить задачи, которые он будет решать. От этого зависит набор характеристик аппарата и его комплектующих. Еще одним востребованным сервером той же компании является модель HP DL360p Gen8.

Особенности:

Имеется возможность установки двух процессоров семейства Intel Xeon. Технология HP SmartMemory обеспечивает улучшенную эффективность. Объем памяти до 768 ГБ. Держатели HP SmartDrive, направляющие Smart Socket и Snap and Go обеспечивают удобный доступ во все уголки конструкции. Dynamic Workload Acceleration обеспечивает надежную защиту всех проходимых через сервер данных. Высокоэффективные блоки питания и система оптимизации энергопотребления.

На сайте www.westcomp.ru работает удобный конфигуратор, который поможет наполнить выбранный сервер оригинальными комплектующими. Все цены указаны на сайте. Посетить магазин можно по адресу: г. Москва, ул. Прянишникова, дом 23а. Телефоны для связи смотрите в разделе “Контакты”. Следите за новостями на наших страничках в соц.сетях.