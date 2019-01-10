10
января 2019
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Какой сервер выбрать?

Какой сервер выбрать?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 10 Января 2019, 21:54


сервера и комплектующие

Современное общество - информационное. Ежедневно огромные потоки данных пролетают вокруг нас. Все это сопровождается работой специализированного оборудования. Одними из таких являются серверы. Это неотъемлемая составляющая сетевого пространства, как в локальном, так и в глобальном смысле. Если Ваша компания работает с большим объемом данных, то рано или поздно встанет вопрос о покупке данного агрегата. Сервер объединяет всех юзеров в компании в единую сеть, работает с многопользовательскими приложениями. Он является единым хранилищем данным, которые одновременно доступны разным компьютерам внутри фирмы. Доверить решение таких задач можно только проверенным производителям.

Топовым в этой области является HP. Их лучшие сетевые продукты представлены в магазине “Westcomp”. Один из самых популярных серверов - HP DL380p Gen8 - формат двухсоккетных серверов 2U. Этот вариант идеально подойдет для развивающихся предприятий малого бизнеса.

Возможности:

  • имеется возможность установки двух процессоров Intel Xeon;
  • технология HP SmartMemory увеличивает работоспособность системы;;
  • HP SmartCache повышает эффективность кэширования в 4 раза;
  • Объемом памяти до 768 ГБ.

В целом, сервер имеет улучшенную производительность, гарантирует безопасность производимых процессов и эффективность работы. Он идеально подходит для ресурсоемких областей.

Сервер HP

При выборе сервера стоит конкретно определить задачи, которые он будет решать. От этого зависит набор характеристик аппарата и его комплектующих. Еще одним востребованным сервером той же компании является модель HP DL360p Gen8.

Особенности:

  1. Имеется возможность установки двух процессоров семейства Intel Xeon.
  2. Технология HP SmartMemory обеспечивает улучшенную эффективность.
  3. Объем памяти до 768 ГБ.
  4. Держатели HP SmartDrive, направляющие Smart Socket и Snap and Go обеспечивают удобный доступ во все уголки конструкции.
  5. Dynamic Workload Acceleration обеспечивает надежную защиту всех проходимых через сервер данных.
  6. Высокоэффективные блоки питания и система оптимизации энергопотребления.

На сайте www.westcomp.ru работает удобный конфигуратор, который поможет наполнить выбранный сервер оригинальными комплектующими. Все цены указаны на сайте. Посетить магазин можно по адресу: г. Москва, ул. Прянишникова, дом 23а. Телефоны для связи смотрите в разделе “Контакты”. Следите за новостями на наших страничках в соц.сетях.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -11 -13
ночью -12 -14 утром -12 -14
Котировки
USD ЦБ РФ 67,0795 -2.3911
EUR ЦБ РФ 76,9066 -2.5539

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp