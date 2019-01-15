

Эксплуатация многих трубопроводных систем требует периодического регулирования потока рабочей среды. При этом часто предъявляются повышенные требования к точности регулирования, а также возникает необходимость выполнения регулировки без непосредственного участия человека. Для решения этой задачи отличным решением будет установить клапан двухходовой с электроприводом Danfoss или другого ведущего производителя.

Регулирующие арматурные устройства этого типа используются для управления потоком рабочей среды в трубопроводе за счет изменения проходного сечения. Управление клапаном осуществляется при помощи исполнительного органа, в качестве которого выступает специальный электрический привод, совместимый с данной моделью арматуры.

Основой электропривода для регулирующего клапана служит электрический двигатель. Его тип определяется величиной усилия, которое необходимо развивать для управления клапаном, что в свою очередь зависит от диаметра условного прохода и рабочего давления в трубопроводной системе. Для управления регулирующими клапанами небольшого или среднего условного диаметра применяются приводы с однофазными электродвигателями или электродвигателями переменного тока. При необходимости оснастить электроприводом регулирующий клапан большого диаметра, необходимо выбирать модель, оборудованную мощным трехфазным электродвигателем асинхронного типа.

Установка электропривода на регулирующий клапан позволяет значительно улучшить условия труда персонала, поскольку отпадает необходимость в применении физических усилий для управления трубопроводной арматурой. При этом достигается возможность автоматизации ее работы. В результате поток рабочей среды может регулироваться вообще без участия человека в зависимости от рабочих параметров системы. Также электропривод позволяет обеспечить дистанционное управление регулирующей арматурой, что имеет большое значение при размещении клапанов в труднодоступных или опасных для человека местах.





Преимуществом электропривода является высокая скорость перемещения запирающего элемента. При это он перемещается плавно, что предотвращает появление скачков давления и гидроударов. Современные электроприводы отличаются высокой точностью настройки и обеспечивают максимальную точность позиционирования запирающего органа.

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