15
января 2019
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Клапан двухходовой с электроприводом Danfoss

Клапан двухходовой с электроприводом Danfoss

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 15 Января 2019, 21:11


Эксплуатация многих трубопроводных систем требует периодического регулирования потока рабочей среды. При этом часто предъявляются повышенные требования к точности регулирования, а также возникает необходимость выполнения регулировки без непосредственного участия человека. Для решения этой задачи отличным решением будет установить клапан двухходовой с электроприводом Danfoss или другого ведущего производителя.

Регулирующие арматурные устройства этого типа используются для управления потоком рабочей среды в трубопроводе за счет изменения проходного сечения. Управление клапаном осуществляется при помощи исполнительного органа, в качестве которого выступает специальный электрический привод, совместимый с данной моделью арматуры.

Основой электропривода для регулирующего клапана служит электрический двигатель. Его тип определяется величиной усилия, которое необходимо развивать для управления клапаном, что в свою очередь зависит от диаметра условного прохода и рабочего давления в трубопроводной системе. Для управления регулирующими клапанами небольшого или среднего условного диаметра применяются приводы с однофазными электродвигателями или электродвигателями переменного тока. При необходимости оснастить электроприводом регулирующий клапан большого диаметра, необходимо выбирать модель, оборудованную мощным трехфазным электродвигателем асинхронного типа.

Установка электропривода на регулирующий клапан позволяет значительно улучшить условия труда персонала, поскольку отпадает необходимость в применении физических усилий для управления трубопроводной арматурой. При этом достигается возможность автоматизации ее работы. В результате поток рабочей среды может регулироваться вообще без участия человека в зависимости от рабочих параметров системы. Также электропривод позволяет обеспечить дистанционное управление регулирующей арматурой, что имеет большое значение при размещении клапанов в труднодоступных или опасных для человека местах.


Билд Инжиниринг - инженерное оборудование оптом в Москве

Преимуществом электропривода является высокая скорость перемещения запирающего элемента. При это он перемещается плавно, что предотвращает появление скачков давления и гидроударов. Современные электроприводы отличаются высокой точностью настройки и обеспечивают максимальную точность позиционирования запирающего органа.

Купить двухходовые клапаны с электроприводом Danfoss, а также модели других ведущих брендов, вы можете от официального дилера – компании «Билд Инжиниринг». Все представленное в каталоге оборудование является оригинальным и поставляется с официальной гарантией. На все позиции мы предлагаем выгодные дилерские цены, а при заказе оптовой партии предоставляем дополнительные большие скидки.

В каталоге «Билд Инжиниринг» вы можете подобрать все виды оборудования, устройств, комплектующих для комплексного оснащения инженерных систем. Доставка продукции в Москве при заказе от 20 тысяч рублей выполняется бесплатно.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -4 -6
ночью -5 -7 утром -6 -8
Котировки
USD ЦБ РФ 67,1920 0.2753
EUR ЦБ РФ 77,0692 -0.0590

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp