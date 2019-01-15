вторник
|
Клапан двухходовой с электроприводом Danfoss
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 15 Января 2019, 21:11
Регулирующие арматурные устройства этого типа используются для управления потоком рабочей среды в трубопроводе за счет изменения проходного сечения. Управление клапаном осуществляется при помощи исполнительного органа, в качестве которого выступает специальный электрический привод, совместимый с данной моделью арматуры.
Основой электропривода для регулирующего клапана служит электрический двигатель. Его тип определяется величиной усилия, которое необходимо развивать для управления клапаном, что в свою очередь зависит от диаметра условного прохода и рабочего давления в трубопроводной системе. Для управления регулирующими клапанами небольшого или среднего условного диаметра применяются приводы с однофазными электродвигателями или электродвигателями переменного тока. При необходимости оснастить электроприводом регулирующий клапан большого диаметра, необходимо выбирать модель, оборудованную мощным трехфазным электродвигателем асинхронного типа.
Установка электропривода на регулирующий клапан позволяет значительно улучшить условия труда персонала, поскольку отпадает необходимость в применении физических усилий для управления трубопроводной арматурой. При этом достигается возможность автоматизации ее работы. В результате поток рабочей среды может регулироваться вообще без участия человека в зависимости от рабочих параметров системы. Также электропривод позволяет обеспечить дистанционное управление регулирующей арматурой, что имеет большое значение при размещении клапанов в труднодоступных или опасных для человека местах.
Преимуществом электропривода является высокая скорость перемещения запирающего элемента. При это он перемещается плавно, что предотвращает появление скачков давления и гидроударов. Современные электроприводы отличаются высокой точностью настройки и обеспечивают максимальную точность позиционирования запирающего органа.
Купить двухходовые клапаны с электроприводом Danfoss, а также модели других ведущих брендов, вы можете от официального дилера – компании «Билд Инжиниринг». Все представленное в каталоге оборудование является оригинальным и поставляется с официальной гарантией. На все позиции мы предлагаем выгодные дилерские цены, а при заказе оптовой партии предоставляем дополнительные большие скидки.
В каталоге «Билд Инжиниринг» вы можете подобрать все виды оборудования, устройств, комплектующих для комплексного оснащения инженерных систем. Доставка продукции в Москве при заказе от 20 тысяч рублей выполняется бесплатно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -5 -7 утром -6 -8
Котировки
Партнеры