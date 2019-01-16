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Качественные кондиционеры

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Бизнес — 16 Января 2019, 22:49

Горожане не могут прожить без комфорта и дня. А чтобы создать такой комфорт необходима разная бытовая техника. Некоторые подобные устройства или же агрегаты стали уже необходимостью, а что же касается кондиционеров, их часто заменяют вентилятором или же открытой форточкой. А это неправильно по разным причинам. Кондиционеры используются не только для создания заданной владельцем температуры. Если правильно подобрать подобное устройство, в вашем жилище всегда будет прекрасный микроклимат, улучшающий не только самочувствие, но и здоровье. Вне зависимости от сезона, в помещении всегда будет приятная прохлада или же уютное тепло - выбор делает сам домовладелец. 

Кондиционеры впервые появились пару столетий тому назад. Однако тогда они существовали только в представлениях изобретателей. Реально устройство было собрано в 1902 г. в Нью-Йорке. Использовался агрегат не для охлаждения, а для устранения влажности. Спустя год на европейском континенте были собраны первые кондиционеры, которые уже охлаждали воздух. Они были установлены в театрах. Начиная с тех времен популярность кондиционеров начала стремительно расти. Сейчас такие устройства можно заказать в любом магазине техники. В зависимости от модификации такие агрегаты имеют разные мощности, функционал или же опции. 

В нашем онлайн-магазине можно заказать кондиционер любой модификации или же марки. Однако прежде необходимо определиться с выбором данного агрегата. Ассортиментный ряд ТехноДом настолько разнообразен, что потенциальные заказчики могут легко запутаться. Чтобы подобное не происходило, необходимо разобраться с некоторыми основными параметрами, благодаря которым вы сможете определиться с выбором самой лучшей для вас модели. Наиболее важным параметром любого кондиционера является показатель мощности охлаждения. Рассчитывается такой параметр в зависимости от площади, охлаждение которой вам требуется. 

Профессиональные менеджеры нашего онлайн-магазина с учетом месторасположения помещения, установленных в нем дополнительных бытовых устройств, а также количества проживающих людей выберут вместе с вами подходящую модификацию кондиционера в Бишкеке и помогут с оформлением необходимой документации. Мы предлагаем потенциальной клиентуре модели кондиционеров известнейших брендов по наиболее доступной стоимости. Важным параметром работы таких устройств является и электрическая мощность. Именно от нее зависит мощность охлаждения, а также показатель потребления энергии. 

Каждая модификация кондиционера, представленная в нашем онлайн-каталоге имеет полное описание технических спецификаций. Здесь прописаны все параметры, необходимые при выборе подобной климатической техники. В отличии от вентиляторов кондиционеры не только охлаждают, но еще и нагревают воздух. Подавляющее большинство современных моделей имеет подобную функцию. Кроме продаж наш онлайн-магазин занимается и доставкой заказанных у нас кондиционеров максимально оперативно в любой город или же регион Кыргызстана. Приобретенная у нас климатическая техника привнесет в ваше жилище отличное настроение и прослужит вам надежно долгие годы.

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