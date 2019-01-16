Горные лыжи для любого стиля езды

Самым многогранным и захватывающим видом спорта на планете стал горнолыжный. Можно отправиться в горы, чтобы спокойно провести время, наслаждаясь отдыхом от повседневной суеты, либо проходить трассы и бороться за доли секунды, отделяющие победителя от остальных участников. Для любителей экстремального катания предлагается проложить трассу по снегу там, где еще не ступала лыжа человека.

Существует невероятное множество видом горнолыжной активности, поэтому после освоения одного направления катания можно найти что-то новое, опробовать иные виды, ощутить полноту свободы.





Особенности

Горные лыжи представляют собой особый вид спорта, у него есть фанаты и страстные почитатели по всей планете. Для скоростного спуска с горы необходимо подходящее снаряжение. Горные лыжи от всех остальных видов отличаются большим весом и значительной по площади скользящей поверхностью. Такие особенности конструкции продиктованы спецификой катания. Важно сохранять повышенную устойчивость на склоне, а также максимально контролировать движения при спуске. Современные горные лыжи выполнены с применением пластика, чтобы гарантировать оптимальное ускорение и значительный срок эксплуатации.





В зависимости от сочетания конкретных характеристик: мягкость/жесткость, длина, ширина, форма, горные лыжи можно разделить на классы. Задача каждого из них состоит в получении наилучшего результата. Выделяют такие классы:

Рейсинговые или скоростные;

Для карвинга;

Универсальные типа фрирайд;

Для фристайла.

Выбор лыж: важные моменты





Для выбора самых лучших горных лыж требуется подойти к вопросу ответственно и основательно, так как качество катания находится в прямой зависимости от продуманности всей экипировки. Есть несколько показателей, которые следует учитывать перед покупкой:

Длину лыж. Для мужчины оптимальный параметр равен его росту минус 10 см, а для женщин – рост минус 5 см. эти показатели не считаются эталонными, так как имеет значение манера езды и покрытие склона.

Степень жесткости. Чем снаряжение более жесткое, тем устойчивее будет райдер на лыжах в случае движения на высокой скорости. Чем оно мягче, тем более простым будет управление ним. Чтобы определить этот параметр, можно просто приложить лыжи друг к другу скользящими поверхностями, а потом прижать двумя пальцами. Если для этого требуется много усилий, значит модель жесткая.

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