16
января 2019
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  В чём особенности Златоустовских гравюр на стали

В чём особенности Златоустовских гравюр на стали

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Января 2019, 22:54

За время своего существования человечество изобрело сотни самых разных направлений в искусстве. Декоративно-прикладная его отрасль имеет наибольшее количество ответвлений, потому что является самой древней и развитой. В частности, несколько тысяч лет назад древние люди придумали гравюру — метод нанесения изображений на металл путем его продавливания или снятия поверхностного слоя при помощи различных инструментов. Если раньше была возможность пользоваться только ручным инструментом, на сегодняшний день существуют различные устройства — в том числе, и автоматические. Поэтому процедура получения гравировки значительно упростилась, сократилось ее время. Как итог: традиционные ремесленники увеличивают объемы производства и могут продавать гравюры ручной работы дешевле, чем было возможно ранее. Это коснулось и знаменитой на весь мир златоустовской грвюры (https://www.zlatiks.ru/catalog/zlatoustovskie-gravyury/). Если раньше ее покупку мог себе позволить только очень зажиточный купец, воевода или князь, на данный момент любой желающий может купить такое великолепное изделие в подарок близкому человеку по доступной стоимости. В каталоге интернет-магазина ЗЛАТИКС можно заказать златоустовскую гравюру из стали с золочением высочайшего качества, с курьерской доставкой по адресу. Мы с нетерпением ждем ваших заявок — спешите выбрать самую лучшую гравюру из каталога прямо сейчас.

Кто мы такие?

Интернет-магазин ЗЛАТИКС долгие годы занимается изготовлением и реализацией разнообразных изделий с нанесением златоустовской гравюры. Наши товары пользуются спросом не только в России, но и на международном рынке. Причина такой популярности очень простая: в мире нет аналогов изделиям, изготовленным по традиционной технологии из Златоуста. Если вы не знаете, какой подарок преподнести родственнику, второй половинке, начальнику или коллеге по работе, любимому учителю или преподавателю в университете, златоустовские изделия решат ваши проблемы. Наша основная цель и задача — дать уважаемому клиенту именно то, что ему необходимо. Поэтому в каталоге вы найдете самые разные товары, сортированные по категориям: оружие, сувенирные принадлежности, канцелярские товары, предметы личного пользования, обложки на документы, картины, религиозная атрибутика и т. д. В том числе, мы представляем вашему вниманию гравюры из Златоуста на полотнах. Они отлично впишутся в любой интерьер, будь-то рабочий кабинет, учебный класс, гостиная в доме или стена загородного коттеджа. А цена златоустовской гравюры гарантированно приятно вас удивит — спешите убедиться в этом, ознакомившись с прайсами на сайте в каталоге.

Преимущества наших гравюр:

  • Дорогие и качественные материалы изготовления. Для гравюр мы используем только самое лучшее сырье — сталь, бронзу, латунь, золото высшей пробы, серебро, древесину дорогих пород и долговечные краски по металлу. Такие гравюры совершенно невосприимчивы к воздействию различных факторов внешней среды, не впитывают воду и служат десятилетиями. Они не ржавеют и не окисляются, не темнеют и не выгорают;
  • Соблюдение уникальной технологии изготовления. На рынке можно видеть дешевые подделки знаменитой златоустовской гравюры, но мы предлагаем уважаемым клиентам только изделия, созданные по старинной технологии. Конечно, в производственный процесс включены и современные технологические приемы, но основные этапы создания гравюры производятся вручную;
  • Доступные цены и адекватная ценовая политика в целом. Мы также предлагаем акции, бонусные программы и скидки для постоянных клиентов.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -7 -9
ночью -6 -8 утром -6 -8
Котировки
USD ЦБ РФ 67,0820 -0.1100
EUR ЦБ РФ 76,9498 -0.1194

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp