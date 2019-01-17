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Бесплатная информация о кадастровой стоимости квартир и земельных участков

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Бизнес — 17 Января 2019, 22:12

Все больше россиян сегодня решается инвестировать сбережения в недвижимость. Однако, прежде чем приобрести объект недвижимости, в том числе и земельный участок, необходимо тщательно проверить его правовой статус и убедиться в чистоте предстоящей сделки. Дело в том, что многие собственники сейчас стараются сбыть мошенническими способами свое имущество, в обход норм действующего законодательства. Подобным образом, приобретенная вами квартира или же участок может находиться под арестом или же сдан под залог. Проверить подобные нюансы можно единственным способом - путем получения соответствующей выписки из ЕГРН, которая будет подтверждена печатью Росреестра. Только такой документ является официальным и позволит вам проверить интересующий вас объект. 

Получить такую выписку можно через наш веб-сервис https://rosreestr.net в минимальные сроки. Мы предлагаем каждому покупателю проведение полной проверки любого объекта недвижимости. Например, если вас интересует для приобретения конкретная вторичная квартира, необходимо проверить и удостовериться, что вы имеете дело с реальным собственником. В полученной через сервис справке будет представлена исчерпывающая информация о конкретном собственнике интересующего вас имущества, а также полные сведения о вторичной квартире, которую вы планируете приобрести. С готовым образцом выписки желающие смогут ознакомиться на официальном веб-ресурсе онлайн-сервиса. 

Чтобы оформить онлайн-заявку на быстрое получение электронной выписки ЕГРН, достаточно указать адрес или же кадастровый номер нужного вам объекта. После этого необходимо найти объект и перейти к оформлению услуги и заполнить заявку, чтобы получить соответствующую информацию из данного ведомства. Затем следует оплатить услугу и получить на почту официальную выписку, которая будет подтверждена электронной печатью. На такую операцию уходит всего несколько часов. Вообще, сроки полностью зависят от задержек самой базы ЕГРН. 

Важным моментом при покупке конкретного объекта является уточнение его кадастровой стоимости. Получить подобные данные желающие также могут через наш онлайн-сервис https://rosreestr.net/uznat-kadastrovuyu-stoimost-nedvijimosti пользуясь государственными базами данных. Кадастровой стоимостью называют стоимость недвижимости, установленную государственными службами путем оценки конкретного имущества. Бывают случаи, когда специалисты с использованием определенных способов не могут оценить объект. В подобных ситуациях они руководствуются рыночными расценками, приближая общую стоимость именно к ним. 

С помощью нашего веб-сервиса желающие могут установить кадастровую стоимость недвижимости абсолютно бесплатно. Сделать это можно путем ввода в поисковую строку адреса или же кадастрового номера объекта недвижимости. Система автоматически выдаст страничку, в котором будет указана сумма кадастровой стоимости объекта недвижимости, установленная соответствующими службами. Такой способ является наиболее простым, быстрым и выгодным для сбора данных о кадастровой оценке квартиры, земельного участка или же коммерческой площади.

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