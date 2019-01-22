Полуостров Самана и водопад Эль Лимон.

Республика Доминикана всемирно известна своими потрясающими белыми пляжами, отелями и бунгало с видом на океан, высококлассным сервисом, словом всем тем, что нужно для отдыха, релакса и медового месяца. И все это благодаря девственной природе, такой как на полуострове Самана – самым популярным и романтичным местом на Земле. Посетите наш сайт, узнайте актуальную информацию об экскурсиях по заповедным местам Саманы, знаменитых водопадах и пещерах. Узнайте о способах бронирования, доставки к месту и даже погоде на день Вашей экскурсии.

География и месторасположение.

Полуостров Самана расположен в северо-восточной части Доминиканской Республики и омывается водами Атлантического океана. Эта территория оделена от основной части страны природными препятствиями, такими как горы Кордильеры и непроходимые джунгли, поэтому именно здесь сохранилась природа в своем первозданном виде. На территории полуострова находятся шесть национальных парков с уникальной растительностью, удивительными животными, загадочными пещерами с древними рисунками и каскадами водопадов.

Эль-Лимон.

Самый известный водопад Саманы, да и республики в целом – это водопад Эль-Лимон, который находится в одноименном национальном парке. Расположен в северной части полуострова примерно на высоте 300 метров над уровнем моря. Высота составляет 55 метров. Свое название он получил благодаря цвету падающей воды – лимонно-желтой, с оттенком зеленого. Его часто переводят как «Водопад миллионеров». Существует поверье, что если встать под струи падающей воды, то станешь богатым, а если загадать желание, то оно непременно исполнится. Это не просто водопад, а целый каскад водопадов. Зрелище падающих струй завораживает, впечатляет и очаровывает своей красотой. Под каскадом располагается природный бассейн, в котором обязательно надо искупаться, чтобы стать еще богаче.

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Добраться к этому удивительному месту не просто, путь лежит через малопроходимый тропический лес и горы Сьерра-де-Самана. Может именно поэтому родилась легенда о богатстве, которые можно получить, только преодолев препятствие. Туристов доставляют туда на лошадях, что позволяет им получить дополнительную порцию удовольствия от общения с природой и насладится живописными видами гор.