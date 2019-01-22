Кредиты пенсионерам: отзывы заемщиков

Особым спросом сегодня пользуются кредиты для граждан пенсионного возраста. Совсем недавно такие кредиты лицам старше шестидесяти лет и вовсе не выдавались действующими банковскими организациями. Они старались снизить подобным образом риски, которые были связаны с возможным невозвратом кредитных сумм. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Практический каждая действующая банковская организация разработала специализированные программы, которые рассчитаны на пенсионеров. Любой из них сможет воспользоваться суммой до двухсот тыс. руб.

Если же требуются более крупные суммы, можно заложить в залог имеющуюся недвижимость. От подобной услуги не откажется ни один банк. Дело в том, что залоговая квартира или же частный особняк является гарантом и дорогостоящим обеспечением, подтверждающим, что пенсионер непременно погасит задолженность. Если это не произойдетя, банковская организация получит объект недвижимости, принадлежащий пенсионеру.

Условия залогового обеспечения ипотечного кредитования для пенсионеров

Любой заемщик должен предусмотреть, что даже в случае оформления обеспечения, выдаваемый бнковской организацией кредит все же считается высокорискованным. Следовательно, необходимо предоставление ликвидного имущества, которое пользуется высоким спросом на отечественном рынке. Кредитору нужные гарантии, что если клиент не сможет исполнить взятые кредитные обязательства, залоговая квартира будет реализована оперативно по приемлемой для продавца стоимости. Кроме этого залоговое имущество не должно иметь:

- юридические запреты;

- ипотечное обрамление;

- аресты.

Получение кредитов под залог недвижимого имущества для пенсионеров возможно по стандартным условиям. Минимальными показателями годовой ставки считаются для них считаются десять-двенадцать процентов

. предопределяет и сумму выдаваемого кредита. В большинстве случаев она варьируется между десятью и тридцатью млн. рублями. При этом для населения пенсионного возраста период кредитования не должен превышать двадцати лет. Средний показатель такого кредитования не составляет семь-десять лет.

Оформляем залог, получаем кредит!

Прежде чем получить заем под залоговую недвижимость, необходимо определиться с кредитором, а также с его кредитной программой. Однако до этого лучше внимательно ознакомиться с законными основаниями выдачи подобных займов. Подобным образом пенсионер сумеет изучить собственные права, не допуская в дальнейшем их ущемления. Если все же такое произойдет, всегда можно обратиться в судебный орган.

Регулируется данная сфера соответствующей статьей ГК, а также федеральным законодательством. После этого можно переходить к подаче онлайн-заявки в соответствующую банковскую организацию. Подобным образом у пенсионера появится возможность сэкономить немало времени, которое требуется на посещение банковского филиала, ожидание в очередях, заполнение анкет и т.д. Когда заявка будет одобрена, пенсионер должен:

- собрать требуемую документацию;

- ознакомиться с положениями кредитной договорной документации;

- обсудить и подписать договорную документацию;

- получить сумму;

- позаботиться о своевременном внесении платежей вместе с начисленными процентами.

О надежности и выгоде подобного сервиса говорят многочисленные отзывы заемщиков пенсионного возраста, которые легко можно найти в сети.