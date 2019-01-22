Особенности непопулярных валютных пар на Форекс

Чтобы успешно совершать сделки на рынке Форекс, нужно ориентироваться в курсах валют и следить за ними. Основная масса трейдеров совершают сделки с основными валютными парами, такими как доллар/евро. Но если вы хотите ещё лучше ориентироваться на Форекс, то нужно понимать особенности заработка и с менее популярными валютными парами.

Что нужно учитывать при торговле редкими валютами?

Не популярные валютные пары называются кросс-парами. Более того, если в паре нет доллара США, то она уже считается редкой или если одна из валют в ней – относится к стране из разряда развивающихся. Чтобы заработать на этих парах, нужно учитывать следующее:

Возможны высокие риски;

Для прогнозирования нужно проанализировать немало информации;

Вероятны непредвиденные изменения курса;

Можно получить хорошую прибыль, если открыть позицию в нужном направлении, перед резким скачком курса.

Но даже квалифицированные трейдеры не всегда могут точно спрогнозировать, как будут меняться котировки у редких пар. Поэтому при составлении аналитического прогноза, нужно учитывать немало факторов, как внутри страны, так и её отношений с другими государствами. Например, курс https://alpari.com/ru/markets/cbr/kurs-kzt-kazahskij-tenge/ тенге к рублю может снизиться, в случае ухудшения отношений между Казахстаном и Россией.

Как меняются курсы валют?





Чтобы понять в какую сторону будет двигаться рынок, его нужно проанализировать. Для этого используется технический, фундаментальный, фрактальный, свечной и другие виды аналитики. Также задействуются графические построения.

Наиболее точная, но при этом сложная – это фундаментальная аналитика. При её проведении, участники рынка пользуются экономическим календарём. Благодаря этому инструменту, трейдеры знают дату и время выхода важных новостей, которые сильно влияют на изменение стоимости валют.

А самым популярным методом аналитики рынка, являются сочетательные варианты. Они позволяют максимально точно спрогнозировать https://alpari.com/ru/markets/cbr/kurs-eur-euro/ курс рубля к евро или любой другой валюте. Так, можно сочетать различные виды индикаторов, например построение каналов с уровнями прямо на валютном графике.

Но основное, для получения прибыли трейдеру – это верно спрогнозировать направление движения рынка. Также нужно понимать, какие цели преследуют крупные игроки и уже на основании этого делать прогноз.