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Как можно перевести деньги с карты на Вебмани

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Бизнес — 23 Января 2019, 20:13

С развитием информационных технологий, человек все больше начинает проводить жизнь в интернете. Онлайн можно общаться, видеться с тем, кто далеко и даже работать. Большинство вопросов онлайн быстрее решаются. А также намного быстрее чем оффлайн совершать покупки. Электронные деньги облегчают процесс покупки. Благодаря им можно легко и быстро получать переводы, и оплачивать товары или услуги. Как закинуть деньги в интернет?

В этом помогает платежная система «WebMoney». Которая была основана еще в 1998 году. Эта система быстро набрала популярность. И на сегодня более 36 миллионов аккаунтов зарегистрировано в системе. Существуют разные способы пополнить электронный кошелек WebMoney. Более подробно как можно это сделать описано здесь.

Можно сделать перевод денег с карты на WebMoney. Как это совершить?

Один из способов – это перевод денежных средств с карты через терминал. Для этого нужны лишь терминал и сама карта. Карту ввести в терминал, в меню выбрать раздел «Платежи», потом «Электронные платежи» и найти «WebMoney». Необходимо ввести номер кошелька, куда будут зачислены деньги. Обязательно указать валюту. Затем набрать сумму, получить чек.

Если в наличии есть карта Сбербанка, то пополнить можно через «Сбербанк онлайн». Как это делается? Детальный алгоритм. Необходимо зайти в кабинет «Сбербанк онлайн», используя логин и пароль. Затем среди операций выбрать «Платежи и переводы», затем нажать на «Электронные деньги», выбрать необходимую платежную систему, а именно, WebMoney. Указать номер кошелька, счет и сумму списания. Чтоб операция прошла успешно, надо подтвердить ее паролем, который придет в смс.

Можно пополнять с карты кошелек через смс. Для этого в онлайн-банке необходимо создать нужный шаблон, выбрать электронные деньги WebMoney, также указывать счет, сумму списания и номер кошелька. Шаблону дается название, которое нужно писать в текст смс на номер 900, когда нужно будет пополнить карту.

Еще можно пополнить кошелек через сайт WebMoney. Это один из популярных и распространенных способов. Нужно завести на сайте аккаунт. В аккаунте обязательно должны быть указаны реальные паспортные данные, и прикреплен скан документа в подтверждение. После прикрепления данных нужно дождаться проверки документов. Она займет несколько дней. К этому нужно быть готовым.

Необходимо будет привязать карту к счету. В разделе «Прикрепление банковской карты», выбрать операцию «Прикрепить» и номер нужного кошелька, их количество не ограничено одним. Занести в поля данные карты и нажмите кнопку «Завершить».

После этого можно будет несколькими легкими действиями переводить деньги с карты. Выбрать «Мои счета», нажать «Списать», потом необходимо ввести сумму списания и нажать «Отправить». А можно выбрать в «Карты» операцию «Вывести», набрать нужную сумму и подтвердить операцию.

В мире компьютерных технологий и цифрового мышление владеть информацией об электронных деньгах необходимо. Очень полезно детально знать, как можно с карты закидывать деньги на любой электронный ресурс.



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