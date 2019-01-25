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Советы от экспертов для покупки планшета

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Бизнес — 25 Января 2019, 17:54

Планшет – это что-то среднее между смартфоном и ноутбуком. С его помощью можно решить многочисленные задачи, он может стать средством для развлечения и ведения рабочих дел. Единственная проблема – это выбор.

Рынок наполнен многочисленными предложениями от лучших и известных компаний на сайте yavitrina. Все они предлагают несколько категорий с разделением по ценам, позволяя сделать оптимальный выбор в зависимости от предпочтений.

Качество дисплея как основа выбора

От экрана зависит многое. При желании постоянно просматривать видео или играть в игры качество матрицы сыграет важнейшую роль. На сегодняшний день производители используют несколько стандартов.

  1. Первый стандарт матрицы, которую сегодня используют только в бюджетных моделях. Создается относительно качественная и комфортная картинка.
  2. Идеальное решение для современных планшетов. Идеальная цветопередача и большой угол обзора – 180 градусов.
  3. С помощью данной технологии можно изменять контрастность по многим показателям, а также матрица позволяет улучшить отображение темных оттенков.

Постепенно появляются новые технологии, которые отличаются современным подходом, надежными решениями и устойчивыми материалами. Лучше всего выбирать планшеты в интернет-каталоге Yavitrina, чтобы установить критерии и параметры выбора с дальнейшим подробным анализом предложенной продукции.

Технические моменты планшетов

Идеальный подбор технических характеристик и параметров возможен, если заранее определить, для чего нужен планшет:

  • отдых и развлечение;
  • решение рабочих вопросов;
  • обучение и чтение книг;
  • серфинг в интернете.

На основе методик использования подбирается оптимальный планшет по габаритам и техническим параметрам. Минимальные параметры процессора – частота 1,2 ГГц и оперативной памяти – 2 Гб. Этот набор позволит идеально выполнять все поставленные задачи и гарантировать удобство в эксплуатации.

Автономная работа должна обеспечивается аккумулятором емкостью 4000 мАч. Это также минимальное значение, которое позволит избавиться от ограничений и создать идеальные условия для постоянной работы устройства.

Наличие многих дополнительных функций у планшетов в каталоге Явитрина – это обязательный компонент, который расширяет возможности планшета. Такими функциями является Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth, сканер отпечатков пальцев, камеры и многое другое.

Источник: https://bigpicture.ru/?p=1101060



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