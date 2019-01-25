пятница
|
Советы от экспертов для покупки планшета
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Января 2019, 17:54
Планшет – это что-то среднее между смартфоном и ноутбуком. С его помощью можно решить многочисленные задачи, он может стать средством для развлечения и ведения рабочих дел. Единственная проблема – это выбор.
Рынок наполнен многочисленными предложениями от лучших и известных компаний на сайте yavitrina. Все они предлагают несколько категорий с разделением по ценам, позволяя сделать оптимальный выбор в зависимости от предпочтений.
Качество дисплея как основа выбора
От экрана зависит многое. При желании постоянно просматривать видео или играть в игры качество матрицы сыграет важнейшую роль. На сегодняшний день производители используют несколько стандартов.
Постепенно появляются новые технологии, которые отличаются современным подходом, надежными решениями и устойчивыми материалами. Лучше всего выбирать планшеты в интернет-каталоге Yavitrina, чтобы установить критерии и параметры выбора с дальнейшим подробным анализом предложенной продукции.
Технические моменты планшетов
Идеальный подбор технических характеристик и параметров возможен, если заранее определить, для чего нужен планшет:
На основе методик использования подбирается оптимальный планшет по габаритам и техническим параметрам. Минимальные параметры процессора – частота 1,2 ГГц и оперативной памяти – 2 Гб. Этот набор позволит идеально выполнять все поставленные задачи и гарантировать удобство в эксплуатации.
Автономная работа должна обеспечивается аккумулятором емкостью 4000 мАч. Это также минимальное значение, которое позволит избавиться от ограничений и создать идеальные условия для постоянной работы устройства.
Наличие многих дополнительных функций у планшетов в каталоге Явитрина – это обязательный компонент, который расширяет возможности планшета. Такими функциями является Wi-Fi, 4G, GPS, Bluetooth, сканер отпечатков пальцев, камеры и многое другое.
Источник: https://bigpicture.ru/?p=1101060
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -14 -16
ночью -14 -16 утром -12 -14
Котировки
Партнеры