Лучшие матрасы

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Бизнес — 25 Января 2019, 18:27

Онлайн-гипермаркет O'Matras является официальным дилером ведущих брендовых производителей матрасов и иных товаров, предназначенных для качественного сна. Продукция этих производителей полностью представлена на веб-сайте компании. На каждую из товарных позиций предоставляется официальная гарантия брнеда-производителя. Своевременный гарантийный сервис при необходимости предоставляется любому заказчику O'Matras. В ассортиментном ряду интернет-гипермаркета представлены изделия для сна известнейшей отечественной фабрики Аскона. Этот производитель использует европейское оборудование и многоступенчатую систему контроля, благодаря которым его продукция пользуется огромным спросом среди потребителя. Особое внимание привлекают ортопедические матрасы данной марки, которые отличаются разными габаритами и недорогой стоимостью. 

Не менее интересными являются модели матрасов, которые поставляются онлайн-гипермаркету еще одним отечественным производителем - Орматек. Это одна из трех лидеров-компаний в стране по производству матрасов. В виртуальном каталоге O'Matras собраны лучшие анатомические матрасы, спальная мебель, кровати, наматрасники или же подушки этой отечественной марки. Благодаря такому ассортиментному ряду, многообразию цветовых решений и комплектности вы сможете воссоздать уникальный интерьер в ваших спальнях и насладиться невероятным комфортом. 

Коллекция матрасов Matello прежде всего отличается безупречным качеством. Производится такая продукция по итальянским стандартам качества. Каждая из моделей этого бренда создается с использованием новейших разработок в сфере обеспечения качественного сна. Линия производства итальянской фабрики полностью автоматизирована. А постоянный контроль производственного процесса является гарантом непревзойденного качества продукции Мателло. Благодаря широчайшему ассортиментному ряду и гибкой ценовой политике итальянский бренд уверенно продвигает свою продукцию на матрасном рынке, удовлетворяя при этом запросы наиболее искушенных потребителей.

Особым спросом в нашем интернет-гипермаркете пользуются Матрасы Дримлайн, которые производятся по запатентованной технологии. Компания использует исключительно сырье европейского производства, которое является гарантом отменного качества конечной продукции. Ортопедические матрасы этой марки доступны в низком, среднем и высоком ценовом диапазонах. Такие изделия имеют отличную жесткость, выдерживают максимальные нагрузки на спальные места. Изготовлены они по оригинальной конструкции, с использованием различных наполнителей. 

Выбрать матрас Дримлайн вы сможете по показателю жесткости. Для этого необходимо учесть собственное состояние здоровья, вес, предпочтения и даже возраст. Пожилым и людям средней весовой категории рекомендовано приобретение мягких матрасов. Универсальными являются модели со средней жесткостью. А вот для малышей лучше приобрести жесткие образцы, помогающие в формировании осанки. Также они подойдут людям, страдающим большим весом. Важно учесть и показатель максимальной нагрузки таких изделий. Он должен быть как минимум на десять пятнадцать кг больше общего веса спящего на матрасе человека. Отличаются такие изделия также по конструкции и наполнителям.

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