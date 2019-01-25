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Что собой представляет лечение от наркомании?
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Бизнес — 25 Января 2019, 18:33
Наркомания – весьма своеобразная болезнь, которая требует комплексного подхода и очень сложно поддается лечению. Это одновременно биологическое, психологическое и физическое заболевание, от которого невозможно избавиться просто таблетками или другими медицинскими препаратами. Немаловажная особенность заключается еще и в том, что для успешного результата и устойчивой ремиссии необходимо искреннее желание наркомана избавиться от своей зависимости. А на начальных стадиях больной редко осознает и признает наличие болезни, когда же проблема становится очевидной и для него самого, зависимость переходит в хроническую стадию, а с организмом произошли необратимые изменения.
Какую помощь необходимо оказать наркоману?
Существует несколько разновидностей лечения наркомании, оптимальный курс подбирают в зависимости от индивидуальных особенностей и имеющегося анамнеза. Одна из самых популярных программ реабилитации – 12 шагов. Она практикуется во всем мире, подробнее смотрите на сайте https://12steps.su/lechenie-narkomanii.html.
Вне зависимости от будущего курса лечения, сначала необходимо стимулировать наркомана захотеть лечиться. Подобную помощь могут оказать наркологи-психотерапевты, консультанты реабилитационного центра. По возможности обращайтесь к последним, так как в обычных поликлиниках хоть и можно встретить профессионалов своего дела, опыт работников реабилитационных центров с зависимыми все же больше. Они знают, как с ними общаться и умеют найти подход к пациентам с разными исходными данными.
Наркоману необходимо дать понять, что, во-первых, у него имеется проблема; во-вторых, лечение нужно, прежде всего, ему самому, а не маме, жене или окружающим. Работа с психологом также помогает пострадавшему:
Во время реабилитации наркоманов учат поддерживать равновесие своего психологического состояния. Ведь повышенная эмоциональность легко может стать причиной срыва. Чтобы изменить жизненные приоритеты, зависимому необходимо заместить свои разрушительные привычки здоровыми. В этом могут помочь спорт и хобби, освоение новых навыков или профессии, занятие творчеством.
Влияние окружения на зависимость
Наркоману необходимо пересмотреть свои социальные связи и окружение, чтобы после выхода из клиники не попасть вновь во власть наркотика. Часто к употреблению психотропных веществ подталкивают уличные друзья, плохая компания. Потому очень важно порвать эти связи, а также избегать мест, где можно встретить людей, увлекающихся наркотиками, или получить дозу. Нередко зависимый настолько глубоко проникается в наркоманскую среду, что покинуть ее на прежнем месте жительства просто невозможно. И больной принимает решение переехать в другой район или даже город, что часто бывает целесообразно.
После затяжного употребления наркотиков сложно вернуться к здоровой жизни и получать от нее хоть часть прежнего удовольствия. Большинство срывов именно по этой причине случаются в первый год после выхода из клиники или реабилитационного центра. Чтобы избежать рецидива, желательно участвовать в программе ресоциализации или постреабилитации. Это может быть посещение клуба анонимных наркоманов или специальные занятия внутри реабилитационного центра. Такие мероприятия помогают получить поддержку людей, которые столкнулись с аналогичными проблемами, не чувствовать себя изгоем.
Естественно, важна поддержка и понимание близких. Чтобы правильно вести себя с бывшим наркоманом, его семье крайне желательно пройти семейную психотерапию, где специалист расскажет все тонкости восстановления.
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