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Что собой представляет лечение от наркомании?

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Бизнес — 25 Января 2019, 18:33

Наркомания – весьма своеобразная болезнь, которая требует комплексного подхода и очень сложно поддается лечению. Это одновременно биологическое, психологическое и физическое заболевание, от которого невозможно избавиться просто таблетками или другими медицинскими препаратами. Немаловажная особенность заключается еще и в том, что для успешного результата и устойчивой ремиссии необходимо искреннее желание наркомана избавиться от своей зависимости. А на начальных стадиях больной редко осознает и признает наличие болезни, когда же проблема становится очевидной и для него самого, зависимость переходит в хроническую стадию, а с организмом произошли необратимые изменения.


лечение наркомании

Какую помощь необходимо оказать наркоману?

Существует несколько разновидностей лечения наркомании, оптимальный курс подбирают в зависимости от индивидуальных особенностей и имеющегося анамнеза. Одна из самых популярных программ реабилитации – 12 шагов. Она практикуется во всем мире, подробнее смотрите на сайте https://12steps.su/lechenie-narkomanii.html.

Вне зависимости от будущего курса лечения, сначала необходимо стимулировать наркомана захотеть лечиться. Подобную помощь могут оказать наркологи-психотерапевты, консультанты реабилитационного центра. По возможности обращайтесь к последним, так как в обычных поликлиниках хоть и можно встретить профессионалов своего дела, опыт работников реабилитационных центров с зависимыми все же больше. Они знают, как с ними общаться и умеют найти подход к пациентам с разными исходными данными.


лечение наркомании

Наркоману необходимо дать понять, что, во-первых, у него имеется проблема; во-вторых, лечение нужно, прежде всего, ему самому, а не маме, жене или окружающим. Работа с психологом также помогает пострадавшему:

  • осознать деструктивность своего поведения;
  • провести самоанализ;
  • поменять мышление и мотивировать себя на борьбу с зависимостью;
  • найти новые цели и ценности здоровой жизни.

Во время реабилитации наркоманов учат поддерживать равновесие своего психологического состояния. Ведь повышенная эмоциональность легко может стать причиной срыва. Чтобы изменить жизненные приоритеты, зависимому необходимо заместить свои разрушительные привычки здоровыми. В этом могут помочь спорт и хобби, освоение новых навыков или профессии, занятие творчеством.

Влияние окружения на зависимость

Наркоману необходимо пересмотреть свои социальные связи и окружение, чтобы после выхода из клиники не попасть вновь во власть наркотика. Часто к употреблению психотропных веществ подталкивают уличные друзья, плохая компания. Потому очень важно порвать эти связи, а также избегать мест, где можно встретить людей, увлекающихся наркотиками, или получить дозу. Нередко зависимый настолько глубоко проникается в наркоманскую среду, что покинуть ее на прежнем месте жительства просто невозможно. И больной принимает решение переехать в другой район или даже город, что часто бывает целесообразно.

После затяжного употребления наркотиков сложно вернуться к здоровой жизни и получать от нее хоть часть прежнего удовольствия. Большинство срывов именно по этой причине случаются в первый год после выхода из клиники или реабилитационного центра. Чтобы избежать рецидива, желательно участвовать в программе ресоциализации или постреабилитации. Это может быть посещение клуба анонимных наркоманов или специальные занятия внутри реабилитационного центра. Такие мероприятия помогают получить поддержку людей, которые столкнулись с аналогичными проблемами, не чувствовать себя изгоем.


лечение наркомании

Естественно, важна поддержка и понимание близких. Чтобы правильно вести себя с бывшим наркоманом, его семье крайне желательно пройти семейную психотерапию, где специалист расскажет все тонкости восстановления.



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