Сегодня спрос на брусчатые особняки особенно высок. Обусловлено это великолепными эстетическими качествами таких сооружений, а также их абсолютной экологичностью. Теремъ является компанией, специализирующейся на возведении и изготовлении брусчатых конструкций. В Бронницах находится наше собственное производственное предприятие, где изготавливаются пиломатериалы. Поэтому качество используемого нами бруса является непревзойденным. Брус для возведения загородных особняков сегодня выбирают по ряду причин. Прежде всего он является экологически безопасным материалом, изготовленных из тончайших планок хвойных древесных пород, склеенных и спресованных в брусья различных форм или же размеров. Также необходимо отметить великолепную теплопроводность материала, позволяющего поддерживать требуемые температурные показатели даже в лютые морозные дни. Кроме этого тепло будет сохраняться долго.

Особо следует отметить звукоизоляцию

брусчатых домов. Поэтому жильцам таких особняков не грозят посторонние звуки и дискомфорт, доставленный ими. Брус не имеет трещины и они не образовываются даже после длительной эксплуатации. Материал не характеризуется и короблением. В брусчатых помещениях не образовывается плесень или же вредные микроорганизмы. После завершения строительных работ подобные конструкции не требуют времени для усадки. Кроме этого брусчатые дома прекрасно выдерживают даже повышенную влажность, а также температурные перепады.

Профессиональная команда Теремъ особое внимание уделяет качеству реализуемых проектов, добиваясь максимального удобства своей клиентуры. С помощью высококвалифицированных специалистов компании любой заказчик сможет получить в собственность брусчатый дом оригинальной конструкции. При этом им не придется иметь дело с лишними тратами. Все расходы по аренде оборудования или же спецтехники мы покрываем сами. В общую стоимость возведения брусчатых конструкций у нас входят проектная документация с вашими исправлениями и поправками, доставка с последующей разгрузкой материала непосредственно на стройплощадке, организация жилья бригад, занимающихся строительными работами, фундаментные работы, отделка как внутренняя, также и наружная. Также мы занимаемся утеплением стенных, напольных и потолочных конструкций, устанавливаем межкомнатные двери или же оконные рамы, вставляем наружную дверь и обустраиваем веранды и крыльца.

Сотрудники Теремъ выполняют и кровельные работы любой сложности. Особо следует отметить опрятность, вежливость и ответственность персонала компании. Каждый из наших сотрудников прошел через тщательный отбор и удовлетворяет все требования профессии. Поэтому работы, выполненные нашими бригадами, отличаются непревзойденным качеством, а материалы, используемые при строительном процессе, не вызывают даже малейших сомнений. Теремъ только в текущем месяце предлагает от десяти до пятнадцати процентов скидки при подписании с нами договорной документации. Более подробную информацию по поводу данной акции вы сможете узнать у менеджеров компании. Качественный, комфортабельный и красивый брусчатый загородный особняк станет для вас островком покоя и умиротворенности. Здесь вы сможете не только прекрасно проводить выходные, но и приглашать лучших друзей или же родственников, устраивая застолья и пикники.