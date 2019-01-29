Согласование рекламы

Перед размещением рекламной вывески, баннера, штендера или же любого иного формата, необходимо выполнить согласование в соответствующих контролирующих органах. Без разрешения, позволяющего разместить рекламную конструкцию, она будет признана незаконной. Поэтому такие конструкции подлежат срочному демонтажу. Сам процесс согласования требует выполнения множества этапов, на что может уйти много времени. Прежде всего потребуется оценка самой рекламной конструкции, а также специфики места размещения. Кроме этого придется руководствоваться нормами местного и федерального законодательства, предъявляемые различными структурами.

Выполняется

в соответствующих службах, департаментах и муниципальных органах. Кроме этого, бывают случаи, когда размещение рекламной конструкции требуется на помещении исторического значения. В подобных ситуациях придется обратиться в соответствующее управление нижегородского муниципалитета, занимающегося охраной объектов со статусом культурное наследие. Для получения подобного разрешения потребуется также специальный дизайн-код.

Получить подобный

желающие смогут с нашей помощью. В зависимости от перечисленных выше требований рассчитывается и общая стоимость создания и дальнейшего размещения рекламы. Несмотря на формальный характер процесса согласования рекламных конструкций, он является решающим перед размещением различных щитов, пилонов или же стел. А уйти на получение такого разрешения может несколько месяцев. Обусловлено это множеством формальностей, которые придется учесть во время согласования таких конструкций.

Прежде всего необходимо позаботиться о правильном оформлении и согласовании требуемой документации. Также придется учесть мнение архитекторов и экспертов, выбрать подходящее место установки рекламной конструкции и определиться с оформлением. Все перечисленные процедуры требуют определенного времени, однако обойти их стороной не выйдет. Дело в том, что действующее федеральное законодательство четко регулирует рекламную сферу и обязывает компании выполнить необходимое согласование, получая при этом соответствующее разрешение. В противном случае рекламодатель понесет серьезные убытки и будет вынужден демонтировать дорогостоящие рекламные конструкции.

РОУ-НН является компанией, которая помогает заинтересованным компаниям выполнить соответствующее согласование в минимальные сроки. Согласно законодательству, возможно размещение и временных рекламных конструкций, чтобы проинформировать целевую аудиторию о предоставлении определенных товаров или же сервисов. За этом время компании смогут собрать необходимую документацию и подать ее в соответствующие органы или же службы. Высококвалифицированные специалисты РОУ-НН предоставляют желающим профессиональные консультационные услуги по вопросам такого согласования и помощь в сокращении конечного времени получения разрешительной документации. Это позволяет нашей клиентуре существенно снизить стоимость размещаемой рекламы.