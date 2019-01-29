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Sunlight – отзывы работников ювелирной компании, личный опыт

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Бизнес — 29 Января 2019, 20:09

Сотрудниками Sunlight становятся целеустремленные люди, желающие работать именно в этой компании. Они точно знают свои цели и способны добиваться их. Профессиональные навыки, приобретенные в процессе корпоративного обучения, могут пригодиться в любой деятельности.

Основные ценности компании

Отзывы сотрудников о Санлайт свидетельствуют о том, что компания – это честный и открытый партнер, соблюдающий свои обязанности. Руководство уважительно относится к каждому работнику, обеспечивая комфортные условия труда, стабильные выплаты и благоприятный психологический климат в коллективе. Любые вопросы, возникающие в процессе рабочей деятельности, решаются оперативно и качественно. Можно выделить основные ценности компании:

  • честное и открытое общение между руководством и сотрудниками;
  • качественное решение любых возникающих вопросов;
  • открытие новых возможностей для самореализации;
  • возможности для адаптации новых сотрудников и постоянное обучение;
  • стабильность бизнеса и своевременные выплаты сотрудникам.

Современные условия труда

Руководство каждого магазина обеспечивает современные условия труда в подконтрольном помещении. Выполнение общих требований проверяется централизованно из главного офиса. Каждый магазин оборудован кондиционерами, современной системой вентиляции, сигнализацией, доступом к интернету и телефонии. В отзывах сотрудников о Sunlight говорится о комфортных условиях трудовой деятельности. Некоторые отмечают жесткий график, но это логично, учитывая большие объемы продаж магазинов сети. Любая сверхурочная работа добровольна и оплачивается в полном размере.

Компания активно использует цифровые технологии для развития бизнеса и удобства сотрудников. Сайт www.sunlight.net занимает второе место в мире по популярности среди ювелирных компаний. Здесь можно узнать всю необходимую информацию о товарах из каталога, который постоянно обновляется.

Покупатель может оформить заказ онлайн или обратиться в службу поддержки. Работники фирмы консультируют покупателей по поводу установки приложения, упрощающего процесс выбора и покупки украшений. Для работников фирмы также разработано удобное мобильное приложение, данные из которого позволяют использовать актуальный маркетинговый план на следующий период.

Если вы готовы стать профессионалом, то для вас создадут оптимальные условия труда. Согласно рейтингу портала Superjob.ru, компания Санлайт заняла первое место в рейтинге «Привлекательный работодатель 2016 года».



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