Информационно-Технологические услуги

Ведение бизнеса без стабильной и безотказной работы ИТ-инфраструктуры практически невозможно. Совершенно неожиданно, абсолютно непредсказуемо может произойти остановка всей системы. А если компьютеры в офисном помещении зависнут всего лишь на пару часов, потери могут стать просто огромными, а соперники поучат большую фору. Бывают случаи, когда нужная программа загружается медленно. Персонал в этом время наслаждается незапланированным оплачиваемым перерывом, тогда как ущерб придется возмещать владельцам бизнеса.

Чтобы подобное не происходило лучше воспользоваться услугами Ivit

и заказать качественные ИТ-услуги. Компания предоставляет комплексные сервисы по следующим направлениям:

- ИТ-аутсорсингу;

- ИТ-аудиту;

- ИТ-консалтингу;

- ремонту, обслуживанию и настройке компьютерной техники, систем телефонии и серверов;

- построением всей ИТ-инфраструктуры офиса;

- предоставлением экстренной помощи в случае аварий.

Пользуясь услугами Ivit, предприниматели обретут больше уверенности в собственные системы, достигая их надежности и максимальной безопасности. Профессиональная команда этой профильной компании постоянно развивается, выполняя задачи разной сложности и накапливая бесценный опыт. Поэтому процесс совершенствования и обучения здесь не прерывается.

Обслуживание компьютеров

ИВИТ предлагает профессиональное

с использованием передовых методик и высокотехнологичного оборудования. Такой сервис позволяет заказчикам обеспечить безопасность данных и контролировать доступ к важнейшей информации. Кроме этого все компьютеры, работающие в единой сети будут работать бесперебойно. Будет сокращен количественный показатель простоев персонала. Профессиональное обслуживание позволяет оптимизировать расходы и предотвратить неполадки, которые могут возникнуть в ИТ-инфраструктуре.

Усилиями специалистов ИВИТ можно повысить скорости работы ПК и всей сети, а это увеличивает эффективность работы сотрудников. Кроме этого мы восстанавливаем затерянную или же случайно стертую информацию, предоставляя заказчикам оперативную помощь и консультационные услуги. Комплексное обслуживание подразумевает ремонт старых моделей ПК, их модернизацию или же установку новых модификаций. При этом мы устанавливаем любую операционную систему вместе с выбранным заказчиком ПО. ИТ-специалисты компании проследят за настройками политик безопасности и позаботятся о надежной сохранности данных, подстроят и настроят нужную оргтехнику.

Кроме этого компьютерное обслуживание подразумевает монтаж любого сетевого оборудования и компьютерных сетей. При этом мы настраиваем все функции такого оборудования и сетей, снабжая их необходимым ПО, заботимся о высокопроизводительном и отказоустойчивом интернет-доступе. Оборудование находится под круглосуточным мониторингом, диагностируется и контролируется. В случае непредвиденных инцидентов происходит восстановление работоспособности. Сотрудники ИВИТ могут выполнить различные задачи, в зависимости от потребностей клиентуры.