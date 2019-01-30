30
января 2019
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Информационно-Технологические услуги

Информационно-Технологические услуги

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 30 Января 2019, 20:51

Ведение бизнеса без стабильной и безотказной работы ИТ-инфраструктуры практически невозможно. Совершенно неожиданно, абсолютно непредсказуемо может произойти остановка всей системы. А если компьютеры в офисном помещении зависнут всего лишь на пару часов, потери могут стать просто огромными, а соперники поучат большую фору. Бывают случаи, когда нужная программа загружается медленно. Персонал в этом время наслаждается незапланированным оплачиваемым перерывом, тогда как ущерб придется возмещать владельцам бизнеса. 

Чтобы подобное не происходило лучше воспользоваться услугами Ivit https://ivit.pro/it-uslugi/ и заказать качественные ИТ-услуги. Компания предоставляет комплексные сервисы по следующим направлениям:

- ИТ-аутсорсингу;
- ИТ-аудиту;
- ИТ-консалтингу;
- ремонту, обслуживанию и настройке компьютерной техники, систем телефонии и серверов;
- построением всей ИТ-инфраструктуры офиса;
- предоставлением экстренной помощи в случае аварий. 

Пользуясь услугами Ivit, предприниматели обретут больше уверенности в собственные системы, достигая их надежности и максимальной безопасности. Профессиональная команда этой профильной компании постоянно развивается, выполняя задачи разной сложности и накапливая бесценный опыт. Поэтому процесс совершенствования и обучения здесь не прерывается. 

Обслуживание компьютеров

ИВИТ предлагает профессиональное обслуживание компьютерной техники с использованием передовых методик и высокотехнологичного оборудования. Такой сервис позволяет заказчикам обеспечить безопасность данных и контролировать доступ к важнейшей информации. Кроме этого все компьютеры, работающие в единой сети будут работать бесперебойно. Будет сокращен количественный показатель простоев персонала. Профессиональное обслуживание позволяет оптимизировать расходы и предотвратить неполадки, которые могут возникнуть в ИТ-инфраструктуре. 

Усилиями специалистов ИВИТ можно повысить скорости работы ПК и всей сети, а это увеличивает эффективность работы сотрудников. Кроме этого мы восстанавливаем затерянную или же случайно стертую информацию, предоставляя заказчикам оперативную помощь и консультационные услуги. Комплексное обслуживание подразумевает ремонт старых моделей ПК, их модернизацию или же установку новых модификаций. При этом мы устанавливаем любую операционную систему вместе с выбранным заказчиком ПО. ИТ-специалисты компании проследят за настройками политик безопасности и позаботятся о надежной сохранности данных, подстроят и настроят нужную оргтехнику. 

Кроме этого компьютерное обслуживание подразумевает монтаж любого сетевого оборудования и компьютерных сетей. При этом мы настраиваем все функции такого оборудования и сетей, снабжая их необходимым ПО, заботимся о высокопроизводительном и отказоустойчивом интернет-доступе. Оборудование находится под круглосуточным мониторингом, диагностируется и контролируется. В случае непредвиденных инцидентов происходит восстановление работоспособности. Сотрудники ИВИТ могут выполнить различные задачи, в зависимости от потребностей клиентуры.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -1 -3
ночью -1 +1 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 66,3412 0.4112
EUR ЦБ РФ 75,8811 0.6879

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp