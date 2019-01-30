Информационно-Технологические услуги

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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Января 2019, 20:51
Ведение бизнеса без стабильной и безотказной работы ИТ-инфраструктуры практически невозможно. Совершенно неожиданно, абсолютно непредсказуемо может произойти остановка всей системы. А если компьютеры в офисном помещении зависнут всего лишь на пару часов, потери могут стать просто огромными, а соперники поучат большую фору. Бывают случаи, когда нужная программа загружается медленно. Персонал в этом время наслаждается незапланированным оплачиваемым перерывом, тогда как ущерб придется возмещать владельцам бизнеса.
Чтобы подобное не происходило лучше воспользоваться услугами Ivit https://ivit.pro/it-uslugi/ и заказать качественные ИТ-услуги. Компания предоставляет комплексные сервисы по следующим направлениям:
- ИТ-аутсорсингу;
- ИТ-аудиту;
- ИТ-консалтингу;
- ремонту, обслуживанию и настройке компьютерной техники, систем телефонии и серверов;
- построением всей ИТ-инфраструктуры офиса;
- предоставлением экстренной помощи в случае аварий.
Пользуясь услугами Ivit, предприниматели обретут больше уверенности в собственные системы, достигая их надежности и максимальной безопасности. Профессиональная команда этой профильной компании постоянно развивается, выполняя задачи разной сложности и накапливая бесценный опыт. Поэтому процесс совершенствования и обучения здесь не прерывается.
Обслуживание компьютеров
ИВИТ предлагает профессиональное обслуживание компьютерной техники с использованием передовых методик и высокотехнологичного оборудования. Такой сервис позволяет заказчикам обеспечить безопасность данных и контролировать доступ к важнейшей информации. Кроме этого все компьютеры, работающие в единой сети будут работать бесперебойно. Будет сокращен количественный показатель простоев персонала. Профессиональное обслуживание позволяет оптимизировать расходы и предотвратить неполадки, которые могут возникнуть в ИТ-инфраструктуре.
Усилиями специалистов ИВИТ можно повысить скорости работы ПК и всей сети, а это увеличивает эффективность работы сотрудников. Кроме этого мы восстанавливаем затерянную или же случайно стертую информацию, предоставляя заказчикам оперативную помощь и консультационные услуги. Комплексное обслуживание подразумевает ремонт старых моделей ПК, их модернизацию или же установку новых модификаций. При этом мы устанавливаем любую операционную систему вместе с выбранным заказчиком ПО. ИТ-специалисты компании проследят за настройками политик безопасности и позаботятся о надежной сохранности данных, подстроят и настроят нужную оргтехнику.
Кроме этого компьютерное обслуживание подразумевает монтаж любого сетевого оборудования и компьютерных сетей. При этом мы настраиваем все функции такого оборудования и сетей, снабжая их необходимым ПО, заботимся о высокопроизводительном и отказоустойчивом интернет-доступе. Оборудование находится под круглосуточным мониторингом, диагностируется и контролируется. В случае непредвиденных инцидентов происходит восстановление работоспособности. Сотрудники ИВИТ могут выполнить различные задачи, в зависимости от потребностей клиентуры.
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