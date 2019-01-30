Техническое обслуживание окон ПВХ весной.





Зимой пластиковые окна эксплуатируются в облегченном режиме, что естественно, так как проветриваются помещения намного реже. Одновременно наступление весны – хороший повод осмотреть и состояние и выполнить простейшие действия, которые сохранят их привлекательный внешний вид и работоспособность на долгие годы. В обще случае, подобное обслуживание включает следующие моменты:

мытье окон;

переключение в «летний режим»;

техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт окон.

Особенности мытья окон.

Этот момент не требует особы разъяснений, так как в любой квартире или доме традиционно проводится генеральная уборка весной. В нашем случае напомним, что мыть пластиковые окна необходимо специальными средствами или обычным мыльным раствором, а ветошь должна быть мягкой для предотвращения появления царапин на поверхности.

Переключение в летний режим.

Пластиковые окна позволяют регулировать силу прижима створок, что позволяет вести микропроветривание. Зимой это нежелательно из-за возможности появления сквозняков и снижения температуры в помещении, а летом рекомендуется наоборот обеспечивать микроциркуляцию воздуха для улучшения общего самочувствия и микроклимата в помещении.

Выполнить переключение и регулировку можно самостоятельно с помощью обыкновенного шестигранника. Для начала откройте окно и смотрите торцы створки, где вы увидите несколько цапф. На них имеется отметка, которая своим положение сигнализирует о силе прижима:

вверх – летний режим;

вправо или влево – зимний режим;

промежуточное положение – осенний режим.

Теперь достаточно выполнить поворот цапфы и проконтролировать результат спичкой, рукой или листочком бумаги.

Общее техническое обслуживание.

Этот этап включает осмотр состояния прокладок, фурнитуры, ручки на предмет повреждений, очистку дренажного отверстия, которое может со временем загрязниться. Причина в значительно большей нагрузке на окна летом, что связано с возможным воздействием сквозняков, частом открытии и закрытии окна. Также до сих пор можно увидеть, что на ручки навешивают различные предметы. Все это ведет к повышенному износу элементов, поэтому желательно перед началом сезона выполнить осмотр, смазку и, при необходимости, ремонт фурнитуры пластикового окна. Подобные работы также можно выполнить своим силами, так как они не требуют особой квалификации, позволяя сэкономить время и деньги.