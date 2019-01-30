30
января 2019
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Техническое обслуживание окон ПВХ весной.

Техническое обслуживание окон ПВХ весной.

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 30 Января 2019, 21:41


Зимой пластиковые окна эксплуатируются в облегченном режиме, что естественно, так как проветриваются помещения намного реже. Одновременно наступление весны – хороший повод осмотреть и состояние и выполнить простейшие действия, которые сохранят их привлекательный внешний вид и работоспособность на долгие годы. В обще случае, подобное обслуживание включает следующие моменты:

  • мытье окон;
  • переключение в «летний режим»;
  • техническое обслуживание и, при необходимости, ремонт окон.

Особенности мытья окон.

Этот момент не требует особы разъяснений, так как в любой квартире или доме традиционно проводится генеральная уборка весной. В нашем случае напомним, что мыть пластиковые окна необходимо специальными средствами или обычным мыльным раствором, а ветошь должна быть мягкой для предотвращения появления царапин на поверхности.

Переключение в летний режим.

Пластиковые окна позволяют регулировать силу прижима створок, что позволяет вести микропроветривание. Зимой это нежелательно из-за возможности появления сквозняков и снижения температуры в помещении, а летом рекомендуется наоборот обеспечивать микроциркуляцию воздуха для улучшения общего самочувствия и микроклимата в помещении.

Выполнить переключение и регулировку можно самостоятельно с помощью обыкновенного шестигранника. Для начала откройте окно и смотрите торцы створки, где вы увидите несколько цапф. На них имеется отметка, которая своим положение сигнализирует о силе прижима:

  • вверх – летний режим;
  • вправо или влево – зимний режим;
  • промежуточное положение – осенний режим.

Теперь достаточно выполнить поворот цапфы и проконтролировать результат спичкой, рукой или листочком бумаги.

Общее техническое обслуживание.

Этот этап включает осмотр состояния прокладок, фурнитуры, ручки на предмет повреждений, очистку дренажного отверстия, которое может со временем загрязниться. Причина в значительно большей нагрузке на окна летом, что связано с возможным воздействием сквозняков, частом открытии и закрытии окна. Также до сих пор можно увидеть, что на ручки навешивают различные предметы. Все это ведет к повышенному износу элементов, поэтому желательно перед началом сезона выполнить осмотр, смазку и, при необходимости, ремонт фурнитуры пластикового окна. Подобные работы также можно выполнить своим силами, так как они не требуют особой квалификации, позволяя сэкономить время и деньги.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -1 -3
ночью -1 +1 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 66,3412 0.4112
EUR ЦБ РФ 75,8811 0.6879

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp