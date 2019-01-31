Геодезическая компания

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Бизнес — 31 Января 2019, 20:43

Геодезия — одна из самых интересных и увлекательных наук о нашей планете. Вместе с тем, это очень сложная наука — по многим причинам. Во-первых, компетентный геодезист должен блестяще разбираться в геологии, географии, геометрии, неорганической химии, биостатистике, астрономии, природоведении и многих других дисциплинах. Во-вторых, по сравнению с другими науками, геодезия начала активно развиваться относительно недавно, когда человек научился подниматься над землей. В третьих, для геодезических исследований требуется использовать сложные высокотехнологичные устройства и точный ручной инструмент. Именно поэтому во всем мире, в том числе и в России, существует довольно мало геодезических компаний, которые в своем штате имеют хороших специалистов.

Следствие недостатка компетентных кадров

В этой связи, многие владельцы земельных участков, дач, загородных домов и других объектов недвижимости даже не подозревают о существовании геодезических служб и важности их услуг. Отсюда и многочисленные проблемы во время строительства, ведения сельскохозяйственного бизнеса, возведения промышленных и рекреационных объектов. В Москве и области долгие годы ведет свою деятельность одна из ведущих геодезических компаний России — ГЕОЛИДЕР. У нас вы сможете заказать услуги геодезии, топографической съемки, инженерных изысканий и геологии по доступным ценам. Причем, работа будет сделана в оперативные сроки. Спешите перейти на главную страницу сайта по представленной ссылке http://geolider.ru/ и подать заявку в один клик прямо сейчас. Мы с нетерпением ждем вашего звонка или электронной формы.

Сфера деятельности

В спектр услуг агентства ГЕОЛИДЕР входит множество различных типов работ, общим знаменателем которых является анализ большинства характеристик земельного участка:

  • Геодезические услуги. В этот пакет входит все, что связано с анализом рельефа местности. Расположение наземных объектов, их взаимоотношение и габариты, разметка земельного участка и определение точных границ, установка отметок по границам и помощь в проектировании ландшафтных объектов;
  • Топографическая съемка. Такая деятельность позволяет нанести все существующие объекты участка на карту, спроектировать трехмерную модель области, изучить топографию и создать чертежи фасадов зданий. Именно благодаря топографической съемке появились первые точные карты автомобильных дорог и современные программы GPS-навигации. В частном порядке такая съемка позволяет анализировать геометрию построек и точно разметить участок;
  • Геологические работы. Не трудно догадаться — речь идет о грунте, его составе, поверхностных водах и их маршрутах. Профессиональные геодезисты отлично разбираются в видах грунтов и грунтовых вод. Так что на основе данных вы можете принять решение о возделывании почвы в интересах сельскохозяйственной деятельности, а также узнать минеральный состав воды. Также в зависимости от характеристик и состава грунта, вводятся правки в проект возводимого фундамента. Чем грунт мягче, тем большая площадь и глубина должна быть у фундамента, тем больше требуется опор. В то же время, нежелательно выстраивать жилой дом над маршрутом грунтовых вод, которые проходят неглубоко;
  • Инженерные изыскания. Один из наиболее сложных блоков работы. В эту сферу входят все измерения и расчеты, которые касаются инженерных сооружений и их взаимодействия на участке.

Чтобы узнать больше о нашей работе, воспользуйтесь бесплатной консультацией по контактному номеру. Мы с нетерпением ждем ваших заявок и ответим на все интересующие вопросы.



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