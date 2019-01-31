Во многих семьях сохранился инструмент под названием фортепиано, который со временем потерял первозданное звучание и расстроен. Кроме этого клавиатуру старого пианино часто заливают мыльными пузырями играющие рядом дети, что вызывает залипание клавиш. Играя на таком инструменте никакого удовольствия не получить. А доверить настройку первому встречному нельзя. Прежде всего мастер должен быть профессионалом и отлично разбираться в таком инструменте, обладая при этом абсолютным слухом. Только такой профессионал может гарантировать отличное звучание вашего фортепиано.

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Если мастер не занимался инструментом пять или более лет, возникает необходимость укрепления строя и механики. Также может потребоваться капремонт. Даже длительная эксплуатация фортепиано может вызвать его расстройство. Замена колков помогает устранить проблемы с состоянием строя, продлевая жизнь инструмента на целое десятилетие. Поэтому доверить проведение подобных работ необходимо только специалисту, услуги которого желающие смогут заказать через наш веб-ресурс. Настройка фортепиано выполняется качественно только в случае использования музыкальных законов.