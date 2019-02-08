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Моющие средства: пищевая промышленность

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Бизнес — 8 Февраля 2019, 20:39

В современной пищевой промышленности невозможно обойтись без специальных моющих средств. Предприятия пищевой промышленности имеют дело с большим количеством сложного высокотехнологичного оборудования, а также огромными площадями, где необходимо поддержка должного уровня чистоты. А это могут обеспечить только моющие средства для пищевой промышленности. Выбор таких средств осуществляется в соответствии с конкретными потребностями производственных предприятий. Они помогают эффективно бороться с основными видами загрязнений неорганического или же органического происхождения. 

Существует несколько отраслей пищевой промышленности, в том числе рыбо- и мясоперерабатывающая, масло-жировая, консервная, хлебопекарная или же молочная. В соответствии с этим и выбираются средства. Каждое подобное производство имеет свою специфику. Соответственно и загрязнения могут быть разными. Среди них необходимо выделить ржавчину, белково-жировые пленки, копоть или же нагар. Следовательно, бороться с каждым таким загрязнением можно только с использованием различных средств. В пищевом производстве идеальная чистота является критически важным требованием контролирующих органов. Поэтому уровню стерильности здесь уделяется особое внимание. 

Несмотря на это существует ряд требований, общих для любого моющего средства. Прежде всего они должны прекрасно растворяться, бесследно смываясь после завершения уборки. При этом средства не должны оставлять никаких разводов, лишних запахов или же вредных веществ. Эффективность работы таких средств должна быть обеспечена при любой концентрации. Высокий результат должен быть обеспечен в воде различной жесткости. Основным назначением подобных средств является эффективное уничтожение грибков, бактерий или же вирусов. Кроме этого необходимы высокие суспензирующие и адсорбирующие свойства, помогающими облегчить удаление загрязнений не только с поверхностей, но и в наиболее труднодоступных местах. Также средства должны быть абсолютно безопасными для человеческого здоровья или же окружающей среды. Недопустимо, чтобы они наносили вред оборудованию и поверхностям, вызывая при этом коррозию. Подобный товар должен сопровождаться соответствующей сертификационной и заключительной документацией, выданной независимыми лабораториями.

Множество факторов предопределяют сегодня эффективность уборки. Однако основной составляющей чистоты является правильно подобранное моющее средство. В качестве основного компонента изготовления такого средства может быть кислота, щелочь или же нейтральный состав. Они бывают дезинфицирующими для регулярных уборок или же дезинфекции. В продаже они представлены как концентраты, что позволяет использовать их крайне экономично. Кроме этого концентрат может быть разбавлен с учетом требуемого уровня активности. Использование рабочих растворов часто возможно несколько раз. 

НоваСнаб занимается реализацией сертифицированных дезинфицирующих и моющих средств, предназначенных специально для пищевой отрасли. Предлагаемые здесь товары позволят предприятиям достичь требуемого уровня гигиенической чистоты. Такие средства могут быть использованы для эффективного очищения производственной тары, различных механизмов, аппаратов или же цехов. Отличаются компоненты средств своей экономичностью в процессе уборки, не оказывая при этом вредного воздействия и предотвращая образование патогенных микроорганизмов.

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