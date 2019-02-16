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Причины неисправности втягивающего реле стартера
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Бизнес — 16 Февраля 2019, 12:16
С течением времени ваш автомобиль может перестать заводиться как положено, что объясняется одной из множества причин. К наиболее распространенным относятся проблемы со стартером в целом и основными его комплектующими, в частности с тяговым реле. В случае невозможности локального ремонта или замены частей пускового устройства на сайте https://starterok.ru/ вы можете купить стартер в Москве и других городах Российской Федерации по низкой стоимости.
Тяговое реле: причины неполадок
Данный элемент в составе стартера имеет концептуальное значение, поскольку именно этот узел отвечает за сцепление с маховиком двигателя внутреннего сгорание.
Его поломка может быть вызвана:
— обгоранием обмоток реле или стартера;
— выход из строя пластин с контактами;
— износ материалов, которые были использованы для производства втягивающего реле.
Неисправность данного узла сопровождается рядом характерных признаков. Прежде всего, после запуска мотора транспортного средства пусковое устройство не останавливается, а продолжает вращаться на довольно высокой скорости, о чем говорит характерное жужжание. Неполадка заключается в тяговом реле, если при попытке завести мотор автомобиля не срабатывает стартер, а слышится только один или несколько щелчков.
Еще одним признаком считается холостая работа пускового устройства после проворачивания ключа.
Проверка работоспособности тягового реле
Провести диагностику этого узла возможно не снимая стартер с авто, благодаря чему Вы существенно сэкономите свое время и ресурсы.
Для проверки требуется вооружиться длинным предметом из металла или куском провода, с помощью которых нужно искусственно создать замыкание контактных болтов, что находятся на задней части пускового устройства. Это обеспечит прохождение напряжения исключительно через обмотки стартера, в обход обмоток, расположенных на реле.
Запуск стартера обозначает его исправность и необходимость чинить или менять тяговое реле. В случае появления щелчков реле при попытке завести авто поломку нужно искать в других узлах.
Очень часто ремонт тягового реле является невозможным ввиду его полностью неразборной конструкции (за счет этого производители пытаются повысить надежность узла). В таком случае нужно заменить тяговое реле, которое можно приобрести в интернет-магазине Стартерок.
В случае с разборным реле требуется более точно определить причину неисправности. Обмотка механизма проверяется посредством омметра, а нормальными показателями для исправной обмотки является значение не менее 10 Ом. Пониженные показатели говорят о межвитковом замыкании, которое очень трудно исправить и гораздо проще заменить реле.
Если Вы все-таки решились на замену обмотки, рекомендуем сразу также обратить внимание на работоспособность якоря, степень износа шестерни и других элементов, которые подвержены естественному износу и если одна из деталей пришла в негодность, скоро выйдут из строя и остальные.
Купить тяговое реле в РФ
Интернет-магазин Стартерок занимается продажей стартеров и генераторов для автомобилей. Вся продукция поставляется покупателям в кратчайшие сроки, а оплата осуществляется любым удобным способом, начиная от наличной оплаты и безналичного расчета и заканчивая переводом денежных средств на электронный кошелек.
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