16
февраля 2019
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Причины неисправности втягивающего реле стартера

Причины неисправности втягивающего реле стартера

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Февраля 2019, 12:16

С течением времени ваш автомобиль может перестать заводиться как положено, что объясняется одной из множества причин. К наиболее распространенным относятся проблемы со стартером в целом и основными его комплектующими, в частности с тяговым реле. В случае невозможности локального ремонта или замены частей пускового устройства на сайте https://starterok.ru/ вы можете купить стартер в Москве и других городах Российской Федерации по низкой стоимости.

Тяговое реле: причины неполадок

Данный элемент в составе стартера имеет концептуальное значение, поскольку именно этот узел отвечает за сцепление с маховиком двигателя внутреннего сгорание.

Его поломка может быть вызвана:

— обгоранием обмоток реле или стартера;

— выход из строя пластин с контактами;

— износ материалов, которые были использованы для производства втягивающего реле.

Неисправность данного узла сопровождается рядом характерных признаков. Прежде всего, после запуска мотора транспортного средства пусковое устройство не останавливается, а продолжает вращаться на довольно высокой скорости, о чем говорит характерное жужжание. Неполадка заключается в тяговом реле, если при попытке завести мотор автомобиля не срабатывает стартер, а слышится только один или несколько щелчков.

Еще одним признаком считается холостая работа пускового устройства после проворачивания ключа.

Проверка работоспособности тягового реле

Провести диагностику этого узла возможно не снимая стартер с авто, благодаря чему Вы существенно сэкономите свое время и ресурсы.

Для проверки требуется вооружиться длинным предметом из металла или куском провода, с помощью которых нужно искусственно создать замыкание контактных болтов, что находятся на задней части пускового устройства. Это обеспечит прохождение напряжения исключительно через обмотки стартера, в обход обмоток, расположенных на реле.

Запуск стартера обозначает его исправность и необходимость чинить или менять тяговое реле. В случае появления щелчков реле при попытке завести авто поломку нужно искать в других узлах.

Очень часто ремонт тягового реле является невозможным ввиду его полностью неразборной конструкции (за счет этого производители пытаются повысить надежность узла). В таком случае нужно заменить тяговое реле, которое можно приобрести в интернет-магазине Стартерок.

В случае с разборным реле требуется более точно определить причину неисправности. Обмотка механизма проверяется посредством омметра, а нормальными показателями для исправной обмотки является значение не менее 10 Ом. Пониженные показатели говорят о межвитковом замыкании, которое очень трудно исправить и гораздо проще заменить реле.

Если Вы все-таки решились на замену обмотки, рекомендуем сразу также обратить внимание на работоспособность якоря, степень износа шестерни и других элементов, которые подвержены естественному износу и если одна из деталей пришла в негодность, скоро выйдут из строя и остальные.

Купить тяговое реле в РФ

Интернет-магазин Стартерок занимается продажей стартеров и генераторов для автомобилей. Вся продукция поставляется покупателям в кратчайшие сроки, а оплата осуществляется любым удобным способом, начиная от наличной оплаты и безналичного расчета и заканчивая переводом денежных средств на электронный кошелек.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +1 +3
вечером 0 +2 ночью -1 +1
Котировки
USD ЦБ РФ 66,7044 0.1615
EUR ЦБ РФ 75,2492 0.2021

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp