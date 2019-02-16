Причины неисправности втягивающего реле стартера

С течением времени ваш автомобиль может перестать заводиться как положено, что объясняется одной из множества причин. К наиболее распространенным относятся проблемы со стартером в целом и основными его комплектующими, в частности с тяговым реле. В случае невозможности локального ремонта или замены частей пускового устройства на сайте https://starterok.ru/ вы можете купить стартер в Москве и других городах Российской Федерации по низкой стоимости.

Тяговое реле: причины неполадок

Данный элемент в составе стартера имеет концептуальное значение, поскольку именно этот узел отвечает за сцепление с маховиком двигателя внутреннего сгорание.

Его поломка может быть вызвана:

— обгоранием обмоток реле или стартера;

— выход из строя пластин с контактами;

— износ материалов, которые были использованы для производства втягивающего реле.

Неисправность данного узла сопровождается рядом характерных признаков. Прежде всего, после запуска мотора транспортного средства пусковое устройство не останавливается, а продолжает вращаться на довольно высокой скорости, о чем говорит характерное жужжание. Неполадка заключается в тяговом реле, если при попытке завести мотор автомобиля не срабатывает стартер, а слышится только один или несколько щелчков.

Еще одним признаком считается холостая работа пускового устройства после проворачивания ключа.

Проверка работоспособности тягового реле

Провести диагностику этого узла возможно не снимая стартер с авто, благодаря чему Вы существенно сэкономите свое время и ресурсы.

Для проверки требуется вооружиться длинным предметом из металла или куском провода, с помощью которых нужно искусственно создать замыкание контактных болтов, что находятся на задней части пускового устройства. Это обеспечит прохождение напряжения исключительно через обмотки стартера, в обход обмоток, расположенных на реле.

Запуск стартера обозначает его исправность и необходимость чинить или менять тяговое реле. В случае появления щелчков реле при попытке завести авто поломку нужно искать в других узлах.

Очень часто ремонт тягового реле является невозможным ввиду его полностью неразборной конструкции (за счет этого производители пытаются повысить надежность узла). В таком случае нужно заменить тяговое реле, которое можно приобрести в интернет-магазине Стартерок.

В случае с разборным реле требуется более точно определить причину неисправности. Обмотка механизма проверяется посредством омметра, а нормальными показателями для исправной обмотки является значение не менее 10 Ом. Пониженные показатели говорят о межвитковом замыкании, которое очень трудно исправить и гораздо проще заменить реле.

Если Вы все-таки решились на замену обмотки, рекомендуем сразу также обратить внимание на работоспособность якоря, степень износа шестерни и других элементов, которые подвержены естественному износу и если одна из деталей пришла в негодность, скоро выйдут из строя и остальные.

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