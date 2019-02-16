Похоронный венок. Последние слова

Как часто короткое слово «нет» кардинально изменяет нашу жизнь, а иногда и разрушает ее. Это слово имеет разные варианты: нельзя, не смей, невозможно… Но смысл все равно не меняется, мы запрещаем, или отказываем, или оказываемся. Нельзя, говорим мы ребенку, оберегая его от опасности, невозможно, говорим мы себе, встретившись с трудной задачей. Нет, говорим мы человеку, предлагающему прожить вместе жизнь… Что нами руководит, когда мы произносим слова отказа или запрета? Иногда здравый смысл, иногда чувство противоречия, иногда фантазии. Мы ставим себя на место героя фильма, проецируем его жизнь на свои обстоятельства, и отказываемся от человека, работы, да просто от свидания. И только потому, что они не соответствуют придуманным фантазиям. Но всю жизнь не проживешь на волне постоянных отказов.

Киношное счастье невозможно перенести в свою жизнь, а уход из жизни в фильмах очень отличается реального. Столкнувшись с настоящим, жизненным горем, мы подбираем подходящие слова уважения и любви к человеку, которого уже нет. Опять это слово, но в самом безнадежном его смысле. Если ушел из жизни столичный житель, то купить венок в Москве труда не составит, как и не возникнет проблем с доставкой в любой, даже самый отдаленный район. Красота и скорбь церемонии прощания – в наших традициях, а горечь потери мы осознаем со временем.

Человека ушел в вечность, и об этом говорит каждый похоронный венок, принесенный родственниками и друзьями. Теперь ни умерший никому не сможет отказать в просьбе, ни ему никто не скажет пресловутого слова «нет». Как и других слов тоже. Печально, но переиначить прожитое уже не получится. Ведь это только в кино события одного дня могут бесконечно повторяться, давая надежду избежать трагического завершения. Только в кино. Жизнь намного ярче, в ней невозможно вернуться даже на минуту назад, когда решающие слова еще не были произнесены. Говоря «нет», мы словно переходим некий перекресток, и за нами уже красный свет, который зеленым не сменится. Мы продолжаем движение до следующего перекрестка или поворота, и куда направит нас персональный регулировщик, наш ум, мы не всегда знаем заранее. И так до самого последнего пункта, за которым уже не будет ни движения, ни сомнения, ни согласия, ни противоречия. Где и когда доведется переступить скорбную черту, разделяющую миры, заранее знать невозможно. И слово «нет» бессильно, пожалуй, только в самом трагическом случае, когда приходит смертный час. Вечное противостояние. И вечное возрождение, но уже в других жизнях и судьбах.