16февраля 2019
суббота
|
В промышленную зону Египта требуются юристы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Февраля 2019, 12:18
Согласно договоренности между Россией и Египтом Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил приказ о создании промышленного района в экономическом районе Суэцкого канала. Возникла необходимость подрядчика для оказания юридических услуг.
В связи с этим на тендерном портале http://moscow.initpro.ru/ появилось новое объявление о тендере «Оказание юридических услуг в связи с реализацией проекта по созданию Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала АРЕ».
Заказчиком выступает акционерное общество «Российский экспортный центр». Срок подачи заявок – с 13 февраля 2019 года по 25 февраля 2019 года. Цена закупки – 9 514 482,50 рублей. Тип торгов – запрос в электронной форме.
Обязанности исполнителяПобедитель тендера обязан оказать юридические услуги согласно Договору о реализации юридических услуг при создании промышленной зоны в Суэцком канале. Условия договора должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
В экономической зоне Египта должна быть создана дочерняя компания АО «Российский экспортный центр» для девелоперской деятельности. Победитель конкурса должен провести анализ и представить результат об оптимизации организационно-правовой деятельности. Необходимо:
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером 0 +2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры