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Зачем бизнесу нужны видеотрансляции?
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Бизнес — 19 Февраля 2019, 23:06
Трансляция представляет собой видеопоток в режиме реального времени. Это творческий процесс, в котором ведущую роль играет организатор, он рождает идею, продумывает сценарий, и воплощает задумку в жизнь. Все это проще осуществить не одному, а целой команде специалистов. На этом этапе возникает закономерный вопрос, а для чего трансляции бизнесу, какую пользу они могут принести?
Бизнес и трансляции: совместимы или нет?
Видеотрансляции необходимы, как и любая другая реклама. Они способствуют:
Что должна включать трансляция?
Залогом успеха видеопрезентации является подача информации из первых уст. Дополнительно можно привлекать абсолютно разных персонажей. Так, если вы рассказываете зрителям о новой клинике косметических процедур, то не лишним будет пригласить врача-косметолога, который детально расскажет обо всех «плюшках» для посетителей и емко ответит на «как?», «что?», «где?», «куда?» и «почему?». И это работает в любой сфере бизнеса. Процесс становиться наглядным, простым и понятным.
Почему стрим — это выгодно?
Организация онлайн-трансляций мероприятия https://okvideo.pro/stream — это доступный способ рекламы для всех. Видеосъемка в Москве обойдется на порядок дешевле, чем анимационные ролики, а ее эффективность говорит сама за себя. При этом, чтобы стримить вовсе не обязательно покупать аппаратуру, освещение, камеры, микрофоны и досконально владеть программами монтажа. Достаточно обратиться в профессиональную компанию, где вместо вас организацией займутся настоящие специалисты. Такие услуги платны, но цена полностью оправдана. Бренду не приходится тратить собственные силы и нервы, можно не беспокоится о том, что в ответственный момент видеосигнал пропадет из-за технических неполадок.
Такой материал легко продвигается и владеет виральным потенциалом. Это значит, что если ролик включает интересную для зрителя информацию, то юзеры будут активно ним делиться, соответственно, он наберет большее количество просмотров. Главная задача — это развлечь, расслабить и точно донести ценную информацию.
Еще одним важным преимуществом стрима является простота. Вся информация логически связана между собой и зрителю не приходится выделять для себя главное. Излагаемый вами контент должен быть уникальным. Если у вас на это не хватает сил и времени — привлекайте команду специалистов: сценариста, режиссера, видеооператора и других.
Если вы в замешательстве и не знаете с чего начать, то лучше всего спросить у личной аудитории те темы, которые будут для них интересны и которые им бы хотелось с вами обсудить.
"Источник: okvideo.pro"
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