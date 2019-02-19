Зачем бизнесу нужны видеотрансляции?

Трансляция представляет собой видеопоток в режиме реального времени. Это творческий процесс, в котором ведущую роль играет организатор, он рождает идею, продумывает сценарий, и воплощает задумку в жизнь. Все это проще осуществить не одному, а целой команде специалистов. На этом этапе возникает закономерный вопрос, а для чего трансляции бизнесу, какую пользу они могут принести?

Бизнес и трансляции: совместимы или нет?

Видеотрансляции необходимы, как и любая другая реклама. Они способствуют:

Увеличению лояльности клиента. Создавая интересный для зрителя материал, компания повышает уровень доверия и располагает их к себе. Скорости распространения информации. Новый формат подачи контента позволяет всего за несколько минут раскрыть все преимущества товара/услуги. С помощью непосредственного общения с подписчиками получается за короткий период времени раскрутить свой канал и привлечь новых клиентов. Наращиванию авторитета компании. Стримы позволяют подчеркнуть свою индивидуальность и продемонстрировать уровень профессионализма в определенной сфере. Грамотной подаче. Как показывает практика, визуальная информация воспринимается на 80 % лучше, чем обычный текст. Если в коротком ролике правильно изложить всю важную информацию, удастся главное — удержать внимание потенциального покупателя. Сближению с аудиторией. За счет того, что на канале компании регулярно проводятся интересные стримы, пользователи систематически становятся их участниками, охотно комментируют и участвуют в обсуждениях.

Что должна включать трансляция?

Залогом успеха видеопрезентации является подача информации из первых уст. Дополнительно можно привлекать абсолютно разных персонажей. Так, если вы рассказываете зрителям о новой клинике косметических процедур, то не лишним будет пригласить врача-косметолога, который детально расскажет обо всех «плюшках» для посетителей и емко ответит на «как?», «что?», «где?», «куда?» и «почему?». И это работает в любой сфере бизнеса. Процесс становиться наглядным, простым и понятным.

Почему стрим — это выгодно?

Организация онлайн-трансляций мероприятия https://okvideo.pro/stream — это доступный способ рекламы для всех. Видеосъемка в Москве обойдется на порядок дешевле, чем анимационные ролики, а ее эффективность говорит сама за себя. При этом, чтобы стримить вовсе не обязательно покупать аппаратуру, освещение, камеры, микрофоны и досконально владеть программами монтажа. Достаточно обратиться в профессиональную компанию, где вместо вас организацией займутся настоящие специалисты. Такие услуги платны, но цена полностью оправдана. Бренду не приходится тратить собственные силы и нервы, можно не беспокоится о том, что в ответственный момент видеосигнал пропадет из-за технических неполадок.

Такой материал легко продвигается и владеет виральным потенциалом. Это значит, что если ролик включает интересную для зрителя информацию, то юзеры будут активно ним делиться, соответственно, он наберет большее количество просмотров. Главная задача — это развлечь, расслабить и точно донести ценную информацию.

Еще одним важным преимуществом стрима является простота. Вся информация логически связана между собой и зрителю не приходится выделять для себя главное. Излагаемый вами контент должен быть уникальным. Если у вас на это не хватает сил и времени — привлекайте команду специалистов: сценариста, режиссера, видеооператора и других.

Если вы в замешательстве и не знаете с чего начать, то лучше всего спросить у личной аудитории те темы, которые будут для них интересны и которые им бы хотелось с вами обсудить.

"Источник: okvideo.pro"