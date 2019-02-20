Установка пламегасителя

Чтобы уменьшить количество вредных выхлопов и снизить уровень шума в авто, используется катализатор. Он нейтрализует основные токсичные газы, которые образовываются в результате функционирования двигателя. Поэтому катализатор считается необходимой деталью любого авто. В западных государствах без такой детали эксплуатация авто не допускается. Однако у нас немного иная ситуация. Для россиян стоимость катализатора достаточно высокая. Ведь в производстве таких деталей используются драг. металлы. Следовательно, по истечению эксплуатационного срока данного элемента, наши соотечественники ищут более дешевую альтернативу.

Лучшим решением считается

. Сегодня найти пламегаситель для различных типов движков не представляет проблем. Изготовляются такие детали многими известнейшими отечественными или же иностранными производителями автозапчастей. Пламегасиель представляет собой вид резонатора. Он принимает на себя и обрабатывает отработавшие газы, поступающие из двигателей. После этого он охлаждает, а затем замедляет их. Устанавливается пламегаситель рядом с приемной трубой глушителя непосредственно на место катализатора.

Особенности конструкции пламегасителя позволяет эксплуатировать данное устройство в особенно жестких условиях. Внешне деталь напоминает трубу с перфорацией небольшого диаметра. Заключена она в стальной, довольно прочный корпус. Между таким корпусом и перфорированной трубой расположен жароустойчивый материал, отвечающий за поглощение вибраций и звуковых волн. При монтаже необходимо заварить торцы пламегасителя. Кроме этого наши мастера заботятся о правильной установке подобной детали. Поглащающий материал, как правило, представлен различными видами минеральной ваты.

Профессиональная команда Catanet выполняет профессиональную установку пламегасителей. Такой деталью можно заменить катализатор. Стоимость данной услуги начинается у нас с четырех тыс. руб. Выбор пламегасителя выполняется с учетом марки вашего авто. В таком выборе можно рассчитывать на помощь наших высококвалифицированных мастеров. Каждый из наших мастеров имеет не менее чем десятилетний опыт работы в области авторемонта. Наличие собственного центра позволяет нам производить и реализовывать выхлопные системы. Установка подобных систем также выполняется в центре.