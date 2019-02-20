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Установка пламегасителя
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Бизнес — 20 Февраля 2019, 21:03
Чтобы уменьшить количество вредных выхлопов и снизить уровень шума в авто, используется катализатор. Он нейтрализует основные токсичные газы, которые образовываются в результате функционирования двигателя. Поэтому катализатор считается необходимой деталью любого авто. В западных государствах без такой детали эксплуатация авто не допускается. Однако у нас немного иная ситуация. Для россиян стоимость катализатора достаточно высокая. Ведь в производстве таких деталей используются драг. металлы. Следовательно, по истечению эксплуатационного срока данного элемента, наши соотечественники ищут более дешевую альтернативу.
Лучшим решением считается пламегаситель вместо катализатора. Сегодня найти пламегаситель для различных типов движков не представляет проблем. Изготовляются такие детали многими известнейшими отечественными или же иностранными производителями автозапчастей. Пламегасиель представляет собой вид резонатора. Он принимает на себя и обрабатывает отработавшие газы, поступающие из двигателей. После этого он охлаждает, а затем замедляет их. Устанавливается пламегаситель рядом с приемной трубой глушителя непосредственно на место катализатора.
Особенности конструкции пламегасителя позволяет эксплуатировать данное устройство в особенно жестких условиях. Внешне деталь напоминает трубу с перфорацией небольшого диаметра. Заключена она в стальной, довольно прочный корпус. Между таким корпусом и перфорированной трубой расположен жароустойчивый материал, отвечающий за поглощение вибраций и звуковых волн. При монтаже необходимо заварить торцы пламегасителя. Кроме этого наши мастера заботятся о правильной установке подобной детали. Поглащающий материал, как правило, представлен различными видами минеральной ваты.
Профессиональная команда Catanet выполняет профессиональную установку пламегасителей. Такой деталью можно заменить катализатор. Стоимость данной услуги начинается у нас с четырех тыс. руб. Выбор пламегасителя выполняется с учетом марки вашего авто. В таком выборе можно рассчитывать на помощь наших высококвалифицированных мастеров. Каждый из наших мастеров имеет не менее чем десятилетний опыт работы в области авторемонта. Наличие собственного центра позволяет нам производить и реализовывать выхлопные системы. Установка подобных систем также выполняется в центре.
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