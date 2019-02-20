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Бизнес — 20 Февраля 2019, 21:06
Многим москвичам сегодня хочется обзавестись собственным частным особняком. Лучшим решением в этом отношении считается возведение коттеджа или же дачного домика. Заказать подобное строительство можно в Дачном Сезоне - строительной компании, которая предоставляет услуги не только физ. лицам, но и организациям. Наши профессиональные бригады возводят дома из бруса в Москве , а также по всей столичной области. Используется специальные цельные профилированные брусья, отличающиеся не только привлекательным эстетичным видом, но и великолепными свойствами.
Строительные работы выполняются нашей компанией в минимальные сроки по наиболее доступной для клиентуры стоимости. Низкие расценки обусловлены наличием собственного производства профилированного бруса. Это существенно удешевляет не только стоимость материала, но и общие затраты на строительный процесс. Профилированный брус является строительным материалом, для производства которого используется древесина хвойных пород. Современные технологии позволяют нашим сотрудникам получать из леса-кругляка качественные обрезные заготовки. Затем такие брусья пропитываются антипиренами и антисептиками. После этого начинается процесс сушки.
Тщательно высушенные заготовки доводятся да требуемых размеров. Они полностью сохраняют следующие свойства, характерные натуральной древесине:
- прочность;
- теплоизоляцию;
- природную красоту;
- огнестойкость.
Цельные профилированные брусья являются огнестойкими, а также не подвержены растрескиванию, гниению или же короблению. От клееных брусьев они отличаются большей практичностью и долговечностью. Профилированные заготовки дают меньшую осадку, отлично пропускают воздух и экологически абсолютно безопасные.
Дачный Сезон занимается строительством частных особняков из профилированных заготовок под ключ. Выполняются работы поэтапно, с учетом всех необходимых технологических или же иных процессов. Прежде всего будущий домовладелец выбирает у нас подходящий проект и согласовывает смету. Затем мы изготавливает полностью готовый к установке домокомплект. Следующим этапом является подготовка стройплощадки и закладка основы. При этом учитывается время его оседания. Затем монтируется сруб и обустраивается кровельная конструкция.
На каждом из наших объектов мы прокладываем, а затем подсоединяем инженерно-коммуникационные системы. На финальной стадии уже выполняются отделочные работы. Важнейшим преимуществом Дачного Сезона является выполнение всех необходимых работ как единый комплекс. Поэтому строительство коттеджей или же особняков из профилированных заготовок у нас обходится дешевле, чем у конкурентов. Занимаемся мы дачным строительством более пятнадцати лет. За пройденные годы нашим бригадам удалось реализовать более двух с половиной тыс проектов. Кроме этого мы предоставляем каждому заказчику семилетнюю гарантию на возводимый объект. В процессе ведения работ нами осуществляется качественный технадзор, исключающий халтуру или же брак. В случае желания заказчика выполняется бесплатная перепланировка. А благодаря собственному производственному предприятию лесоматериалов мы изготавливаем домокомплекты, в точности соблюдая параметры, указанные в проектной документации. Сегодня посетители официального веб-ресурса Дачного Сезона найдут до тысячи готовых проектов особняков из профилированных брусьев.
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