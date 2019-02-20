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«Крепком» информирует, что в продажу поступили титановые болты и винты

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Бизнес — 20 Февраля 2019, 21:07

Новое пополнение ассортимента крепежа в интернет-магазине «Крепком» заинтересует тех, кто ищет метрические болты и винты из титана размера от М3 до М12. По удельной прочности им нет равных среди других метизов, поэтому область их применения не имеет границ. Легкий и невероятно прочный титановый крепеж позволит повысить надежность резьбового соединения и облегчить вес любой конструкции, будь то спортивный велосипед или летательный аппарат.

Виды титанового крепежа

Магазин «Крепком» предлагает титановые болты DIN 933 и винты DIN 912, изготовленные из самого универсального высокопрочного сплава Grade 5, который легирован алюминием и ванадием Ti-6Al-4V. Отечественным аналогом сплава является ВТ6. Алюминий повышает его прочностные характеристики и жаропрочные свойства. Ванадий не только упрочняет титан, но и улучшает пластичность. С ассортиментом и подробными характеристиками болтов и винтов можно ознакомиться на сайте.


Титановые болты от компании Крепком

Свойства и сфера применения

Благодаря лучшему соотношению веса к прочности и сочетанию целого ряда других полезных свойств резьбовые детали крепления из титана широко востребованы в мировой авиастроительной и космической промышленности. Они почти в два раза легче стальных, что позволяет получить заметный выигрыш в весе там, где важен каждый лишний грамм конструкции (квадрокоптеры, спортивные снаряды, снаряжение альпинистов).

Высокая коррозионная стойкость открыла перспективы их использования в кораблестроении и на химических производствах. Благодаря жаропрочности титана метизы применяются в оборудовании, работающем на сверхскоростях. Они не склонны к деформации даже при длительном нахождении в условиях напряжения и высокотемпературного воздействия.


Титановые метизы на сайте krepcom.ru

Биологическая безопасность сплавов позволяет устанавливать титановые болты и винты в медицинском и пищевом оборудовании. Слабые магнитные свойства – важный аргумент для их использования в приборостроении, морской навигации. В автомобилестроении титановые болты применяют в гоночных автомобилях для снижения их веса.


Титановые болты заказать в онлайн-магазине Крепком

«Сегодняшнее пополнение ассортимента является результатом изучения потребительского спроса и анализа российского рынка крепежных изделий. В ближайших планах компании «Крепком» – расширение линейки титанового крепежа для полного удовлетворения потребностей покупателей в данном виде продукции. Сегодня мы рассматриваем ряд предложений о сотрудничестве с ведущими производителями крепежных изделий из России и Китая и нацелены на скорое поступление новых продуктов в нашу торговую сеть», – поделился планами компании генеральный директор Р. Хаматшин.



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