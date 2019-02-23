Кухня под заказ в Санкт-Петербурге

Кухня под заказ

Продуманный дизайн кухни дает возможность максимально выгодно использовать свободное пространство и создать теплую атмосферу. Ведь это место в доме, где регулярно собирается вся семья. Важно чтобы мебель была удобной для приготовления пищи, вместительной для посуды и бытовой техники. Наша фабрика «Дом-М» занимается производством кухонь в спб по хорошей цене.

В нашей компании изготавливаются кухни любых размеров, вне зависимости от сложности. Мы используемые прочные, надежные и полностью безопасные для здоровья человека материалы. Поэтому Вы можете не переживать за качество нашей продукции! Она с легкостью выдерживает высокую влажность, перепады температуры и соответствует существующим стандартам.

Интерьер кухни

Уютная атмосфера на кухне зависит от множества элементов. Мебель и выбранный стиль должны

гармонировать, отдельное внимание уделяется цветовым решениям. Перед тем как заказать изготовление под заказ кухни в нашей компании, важно определиться с тем, где будут установлены:

Стол, стулья.

Тумбы.

Стол под мойку.

Бытовая техника.

Мы предлагаем кухни от производителя в самых разных стилях. В небольших помещениях обычно делается максимально простая отделка, в более просторных возможен сложный дизайн с художественными элементами. Если вам нравится спокойная обстановка, то мы подберем классический гарнитур, например, с дизайном под дерево. Для тех, кто хочет, чтобы помещение было более красочным, добавим ярких цветов.

Виды гарнитуров

В нашем интернет магазине в Санкт-Петербурге представлен большой ассортимент кухонь разных типов. У нас есть варианты как готовой стенки, так и модульной, где количество секций клиент выбирает самостоятельно. По своей формы они могут быть:

Прямолинейные. Угловые.

Поверхность фасада можно сделать матовой, глянцевой, украсить разнообразными вставками их стекла. Мебель может быть выполнена в разных стилях:

Минималистический.

Классический.

Деревенский.

Современный.

Если сравнивать наши кухни с продукцией конкурентов, то купить их недорого может каждый человек, вне зависимости от финансовых возможностей. К тому же, наша продукция более яркая и красочная. Это позволяет наполнить жизненное пространство энергией и жизнью. Мы готовы сделать для вас кухню в любом дизайне и цветах, из качественных и надежных материалов.

Заказать кухню в «Дом-М»

Наша компания предлагает клиентам как готовые гарнитуры, так и изготовление кухонь под заказ. Индивидуальная мебель выполняется по размерам кухни и идеально станет в ваше помещение. Эскиз создается квалифицированным дизайнером, учитываются мельчайшие детали и, самое главное, пожелания и требования клиента. Мы уточняем:

Расположение, количество секций. Цвет отделки. Материал изготовления. Наличие встраиваемой техники.

Вместе с нами каждый человек может заказать кухню мечты по низкой цене. После того как будут выполнены замеры, наши мастера изготовят гарнитур в точном соответствии с эскизом. Благодаря использованию современного оборудования этот процесс не займет много времени.

Если у вас есть трудности с выбором, то наши сотрудники с удовольствием помогут! Мы ответим на все интересующие вас вопросы и детально проконсультируем. Обращаясь в нашу компанию, Вы экономите не только драгоценной время и силы, но и деньги!