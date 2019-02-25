Получение канадского образования является стратегическим капиталовложением. Наше агентство можно сравнить с маяком в необъятном море разнообразных учебных программ. Выбрать

вы сможете наиболее подходящее учебное заведение. Это поможет вам воспользоваться высококачественным преподаванием, которое является гарантом прекрасного обучения. Зарубежное образование помогает кардинально изменить жизнь и подобрать подходящую работу с перспективой карьерного роста.

Канадское образование помогут вам в преодолении всех сложностей , связанных с пребыванием в данной стране. Тауэр Групп предоставляет желающим возможность воспользоваться манящим разнообразием программ. Воспользоваться такими программами смогут киевляне, желающие отправиться в Канаду. Кроме этого наше агентство обслуживает и жителей украинских регионов. Выбор канадского образования предоставляет украинцам ряд преимуществ. Просматривая веб-сайты учебных заведений различных государств Британского содружества, можно узнать стоимость подобного обучения. В этом отношении Канада считается наиболее доступной среди всех англосаксонских стран.

Обучение в канадских колледжах обходится около четырнадцати тыс. канадских долларов. А это почти на десять процентов дешевле, чем в американских учебных заведениях. А проживание с питанием в Канаде в среднем обходится до десяти тыс. В британских вузах обучение обходится до двадцати тыс. долларов. Что же касается австралийских учебных заведений, они являются еще более дорогими. Канадский диплом может быть использован в любой точке земного шара. Однако большинство украинцев предпочитает трудоустроиться именно в данной стране.

Канадское законодательство отличается своим гуманным характером. Особенно это касается иностранных студентов, инвестировавших собственные средства в канадское обучение. Диплом позволяет остаться в стране на законных основаниях. Кроме этого получить подходящую вакантную должность студенты смогут еще во время учебы. Наше агентство предоставляет украинцам полное сопровождение обучения, начиная с поступления в подходящее заведение, завершая выбором жилья или же поиском вакансий. После выбора колледжа/университета, наши специалисты заботятся о том, чтобы вы поступили без осложнений. А после получения подтверждения вы уже сможете пользоваться статусом студента. Следующим этапом является подача полного пакета документации в канадское консульство, чтобы оно выдал студенческую визу. Затем приобретаются авиабилеты и бронируется жилье. Вам остается лишь вылететь и приступить к обучению