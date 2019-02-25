Если вы желаете получить выгодное кредитование под ПТС, лучше всего обратиться в Победу Финанс. Это группа компаний, отличающаяся своей надежностью и качеством обслуживания. Обращаясь в наш автоломбард любой водитель сумеет получить нужную сумму всего за час. Группа компаний работает в соответствии с действующими законодательными правилами и нормами. Победа Финанс не объединяет микрофинансовые организации. Компании, входящие в эту группу являются субъектами права, имеющие собственные капиталы. Головное представительство группы компаний расположено в Сочи.

в Победа Финанс выделяются достаточно быстро. При этом клиентура лишена всяких рисков. На оформление необходимой документации у специалистов ГК уходит не более часа. Чтобы приступить к данной процедуре, необходимо подогнать ТС к офисному представительству ГК. Здесь выполняется полноценный осмотр авто и подписывается соответствующая договорная документация. Автовладелец у нас может рассчитывать на получение семидесяти процентов рыночной стоимости собственного авто. Кроме этого на стоимость действует техническое состояние залогового транспортного средства.

Денежную сумму водитель сумеет получить наличными или же банковским переводом. Выдаются подобные средства сразу же после подписания договорной документации. Ключевым правилом профессиональной команды Победа Финанс является максимальная прозрачность сделки. Однако на нашу помощь не смогут рассчитывать владельцы авто, который уже заложили его. Также мы не работаем с угнанными или же поставленными ГИБДД на учет ТС. Честность и доверие клиентуры является основными принципами работы ГК. Этим и объясняется рост клиентуры и увеличение доходов Победа Финанс.

у нас смогут получить владельцы легковых и грузовых авто, а также микроавтобусов или же автобусов. Кредитная сумма для физ. лиц или же компаний в Победа Финанс начинается с пятидесяти тыс. Срок финансирования у нас достигает шестидесяти месяцев, а показатель процентной ставки в месяц не превышает двух с половиной процентов. Еще одним преимуществом ГК является тот факт, что здесь не придается значение кредитной истории автовладельца. После оформления залога авто остается в его собственности.

В Победа Финанс можно заложить любую иномарку или же отечественное авто. Подача заявки на предоставление подобной услуги возможно и в онлайн-режиме. Такое обращение существенно ускоряет процесс получения требуемой суммы. После получения онлайн-заявки, сотрудник автоломбарда моментально свяжется с вам по телефонному номеру и ознакомит вас с предварительным решением. Кроме этого он проинформирует вас по поводу условий кредитования. Рассмотрение заявки занимает считанные минуты. Мы не требуем от автолюбителей доказательств платежеспособности или же поиск поручителей. Кредитование выполняется даже в случае наличия у автовладельца потребительских кредитов или же просроченных платежей в иных финансовых организациях.