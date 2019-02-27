Сегодня наиболее интересным, прибыльным и сложным направлением для бетторов считаются баскетбольные ставки. Данная игра набирает популярность ежегодно, а аудитория болельщиков стремительно увеличивается. Основной особенностью такого спортивного вида является динамика. А благодаря уникальным правилам игра становится более результативной и быстрой. Если в футболе одна из играющих команд старается растянуть время, то в баскетболе события развиваются молниеносно. Поэтому каждый баскетбольный матч является захватывающим шоу. Даже те люди, которые не делают ставки, стараются не упускать удовольствия насладиться просмотром таких состязаний.

Отечественные бетторы сталкиваются с рядом неудобств, отправляясь в различные филиалы букмекеров. Препятствия, которые они создают посетителям, не позволяют в полной мере насладиться игрой и преимуществами беттинга. Однако такие проблемы легко разрешимы. Сегодня болельщики сталкиваются с тремя основными подобными проблемами. Выбирая букмекера они не могут найти требуемый матч. А ведь в футбольных поединках представлены чуть ли не пятые дивизионы Туманного Альбиона. Также сложно найти коэффициенты на требуемые баскетбольные состязания. Совершенно очевидно, что здесь нет речи об НБА или же топовых лигах Европы.

Проблема росписи не позволяет бетторам найти интересующий их поединок с коэффициентами на требуемые исходы. Еще одной сложностью является время. Если беттор решит поставить в лайве, тогда это связано с потерей времени. Кроме этого игры НБА проводятся глубокой ночью. Поэтому выполняя ставки

на баскетбол, прежде всего необходимо найти надежного и хорошо известного букмекера. Также необходимо предварительное изучение статистики и ее использование при выборе наиболее выгодного исхода. Баскетбол требует детального знания команд, а также понимания происходящего на площадке.

Наиболее действенной и простой стратегией сегодня считается выполнение ставок на фаворитов турнира. Несмотря на сравнительно низкие коэффициенты и малую отдачу, беттор сможет рассчитывать на гарантированный выигрыш. Не менее популярной считается стратегия, предусматривающая ставить против аутсайдеров. Уже в середине сезона бетторы и букмекеры уже знают, кто являетяс фаворитом. Следовательно, конторы снижают коэффициенты на победу таких команд. Это вполне логично. Что же касается ставок супротив аутсайдеров, это почти всегда немного выгоднее. Тотал также считается удачливой стратегией. Однако данный вид ставок требует анализа статистики. Коэффициенты на подобную игру немного выше по сравнению с простой победой фаворита. Отслеживая в течение всего сезона результативность команд и определяя аутсайдеров можно неплохо заработать.

Ни в одном спортивном виде нет сверхприбыльных, простых и легких, не связанных с риском стратегий. Однако если перед вами букмекерская контора, предлагающая отличную линию лайф на баскетбольные состязания и вы располагаете временем для детального изучения всех аспектов игры, тогда можно выбрать следующие варианты. Прежде всего следует воспользоваться так называемыми вилками или же коридорами в тоталах. Такие вилки имеются в любом виде спорта. Однако в баскетболе они отличаются более высокими и выгодными коэффициентами. Не менее эффективными считаются тоталы и догоны по четвертям. Второй вариант позволит вам увеличивать ставки при проигрышах. А четыре четверти, действующие в баскетболе, помогают минимизировать риски подобной стратегии