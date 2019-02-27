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Круропластика – совершенствование и исправление дефектов голени

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Бизнес — 27 Февраля 2019, 22:50

Под таким сложным словом, как круропластика, понимают операцию по исправлению врожденных и приобретенных изъянов икроножных мышц. Подобное хирургическое вмешательство начали проводить не так давно: первая операция прошла в Канаде в 70-е годы прошлого века. Круропластика сейчас применяется не только после перенесенных заболеваний, но и для повышения привлекательности ног.

Суть процедуры сводится до установки импланта для придания голени правильной формы. Для этого хирург выполняет небольшие надрезы длиной 2-4 сантиметра в области естественной складки, сформированной под коленом. Это обеспечивает отсутствие видимых следов вмешательства.

Кому показана круропластика?

Обратиться к пластическому хирургу могут все, кого по определенным причинам не устраивает форма голени. Помимо эстетических показаний, операция может быть проведена с целью устранения таких проблем:

  • плохое развитие икроножных мышц;
  • механические травмы, серьезные переломы;
  • атрофия мышц, связанная с перенесенными заболеваниями в детстве или взрослом возрасте;
  • врожденные дефекты.

Преимуществом современной пластической хирургии является безопасность используемых имплантов. Это обеспечивает уверенность, что человек сможет наслаждаться новоприобретенной формой ног десятки лет, не опасаясь смещения протеза или его разрыва.

Восстановление. Основные правила

Круропластика не имеет серьезных послеоперационных осложнений, если с клиентом работал опытный пластический хирург, а импланты были высокого качества. Реабилитационный период длится около месяца, особенно тщательно необходимо соблюдать рекомендации врача в первые две недели восстановления.

Основные правила:

  • носить удобную обувь без каблука;
  • в первые дни поменьше ходить и стоять;
  • максимально ограничить физическую активность;
  • носить специальное компрессионное белье (гольфы).

Если ответственно подойти к выполнению рекомендаций, болевые ощущения и возможные осложнения беспокоить не будут. Точная стоимость процедуры определяется только после личной консультации, выбора имплантов.

Если вы серьезно задумываетесь над осуществлением пластики голени, предлагаем перейти на сайт пластического хирурга – доктора Григорянца Владислава Семеновича. Здесь можно подробно прочитать об особенностях реализации круропластики, а также записаться на консультацию. Для этого перейдите по ссылке https://doctorgrig.ru/operations/kruroplastika/.



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