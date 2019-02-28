Окна Сателс

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Бизнес — 28 Февраля 2019, 21:25

Перед заказом пластиковых оконных конструкций, необходимо убедиться в добросовестности и ответственности поставщика. Подобные изделия должны отличаться своим качеством и долговечностью. Сборка окон в Сателс выполняется с использованием высококачественных профилей в соответствии с нормами ГОСТ. Сегодня компания обладает огромными производственными мощностями, собирая в смену свыше пятисот пятидесяти изделий. Общий показатель площади всех функционирующих цехов Сателс превышает пять тыс. квадратов. Оснащены они пятью высокотехнологичными автоматизированными линиями, позволяющим производить долговечные ПВХ-окна. Еще четыре автоматизированных линий используется для производства стеклопакетов. 

Кроме этого предприятие имеет отдельную линию для производства алюминиевых систем остекления. Еще одна линия используется для ламинации профилей. Компания занимается изготовлением алюминиевых фасадных конструкций даже для оригинальных зимних садов. Доставка осуществляется не только по Рузе, но и по всей области. При сборке конструкций специалисты Satels используют комплектующие мировых брендовых производителей, в том числе пластиковые профиля Veka, фурнитуру Sigenia, Roto, а также стекло Pilkington. Особо следует выделить систему собственной разработки компании Satels. За производственным процессом ведется непрерывный контроль. Высококвалифицированные инженеры компании проверяют каждый этап сборки. Подобным образом достигается высочайшее качество продукции, а показатели брака сведены к минимуму. 

Сегодня Сателс ruza.satels-okna.ru имеет разветвленную сеть представительств по всей стране, объединяющую пятьдесят салонов и крупных шоу-румов. Поэтому заказать высококачественные изделия данной марки желающие смогут практически в любом городе. Компания имеет шестнадцатилетний опыт работы на отечественном рынке. В процессе сборки конструкций используются исключительно оригинальные комплектующие, обеспечивающие их долговечность. Сателс не использует услуги посредников, поэтому заказчикам здесь не приходится переплачивать. Стоимость определяется самим производителем. 

Специалисты предприятия разработали стандартные схемы по остеклению, в которых учтены особенности помещений, показатели звукоизоляции, теплосбережения, функциональности, высоты квартир, ветровых нагрузок и т.д. Воспользовавшись нашими готовыми решениями, домовладельцам не придется ломать голову над разными расчетами, измерениями или же проектированием. Кроме этого профессиональная команда Сателс руководствуется продуманными стандартами монтажа, благодаря которым обеспечивается долговечность изделий.

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