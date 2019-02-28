Биржа EXMO

Пять лет тому назад EXMO заработала как обменный пункт. Регистрационная процедура прошла в Лондоне. Пару лет спустя представительства биржи открылись в российской и украинской столицах, а также в Барселоне. В 2015 г. появилась сама биржа ЭКСМО, количество пользователей которой стало увеличиваться стремительно. Несмотря на отсутствие ЭКСМО в рейтинге крупнейших мировых криптовалютных бирж, однако лидирует среди европейских бирж. Наиболее популярной она является среди жителей СНГ и РФ. Сегодня на ЭКСМО принимается более тридцати видов криптовалют. А финансовые операции здесь выполняются с использованием почти сотни торговых пар.

Сегодня на бирже EXMO

доступны все наиболее крупные криптовалюты. Также здесь можно работать с достаточно редкими - альткоинами. Пары торгуются с так называемыми фиатными денежными единицами, в том числе с американскими долларами, турецкими лирами, польскими злотами, гривнами, рублями или же евро. Поэтому биржу ЭКСМО можно смело назвать одной из ведущих европейских онлайн-площадок. Для пополнения счетов на данной виртуальной бирже можно использовать не только криптовалюты, но и фиатные деньги. А чтобы получить фиатные деньги необходим прохождение обязательной верификации.

Кроме перечисленных валют онлайн-биржа принимает средства с таких известнейших платежных систем, как Payeer, AdvCash или же Яндекс.Деньги. Аналогичные способы используются и при выводе денежных сумм с ЭКСМО. А чтобы вывести криптовалюты, не потребуется даже верификация. Что же касается фиатных денег, здесь без верификации никак не обойтись. Кроме этого трейдерам придется отчислять и комиссионные. То же самое касается альткоинов. EXMO предлагает пользователям вполне понятную и простую торговую онлайн-площадку. Имеющийся здесь функционал вполне устраивает большинство трейдеров. Для совершения одной сделки достаточно одного клика. Поэтому даже если вы новичок, легко сумеете разобраться в представленной системе.