Биржа EXMO

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Февраля 2019, 21:29

Пять лет тому назад EXMO заработала как обменный пункт. Регистрационная процедура прошла в Лондоне. Пару лет спустя представительства биржи открылись в российской и украинской столицах, а также в Барселоне. В 2015 г. появилась сама биржа ЭКСМО, количество пользователей которой стало увеличиваться стремительно. Несмотря на отсутствие ЭКСМО в рейтинге крупнейших мировых криптовалютных бирж, однако лидирует среди европейских бирж. Наиболее популярной она является среди жителей СНГ и РФ. Сегодня на ЭКСМО принимается более тридцати видов криптовалют. А финансовые операции здесь выполняются с использованием почти сотни торговых пар. 

Сегодня на бирже EXMO https://bitok-ok.com/stock/exmo/ доступны все наиболее крупные криптовалюты. Также здесь можно работать с достаточно редкими - альткоинами. Пары торгуются с так называемыми фиатными денежными единицами, в том числе с американскими долларами, турецкими лирами, польскими злотами, гривнами, рублями или же евро. Поэтому биржу ЭКСМО можно смело назвать одной из ведущих европейских онлайн-площадок. Для пополнения счетов на данной виртуальной бирже можно использовать не только криптовалюты, но и фиатные деньги. А чтобы получить фиатные деньги необходим прохождение обязательной верификации. 

Кроме перечисленных валют онлайн-биржа принимает средства с таких известнейших платежных систем, как Payeer, AdvCash или же Яндекс.Деньги. Аналогичные способы используются и при выводе денежных сумм с ЭКСМО. А чтобы вывести криптовалюты, не потребуется даже верификация. Что же касается фиатных денег, здесь без верификации никак не обойтись. Кроме этого трейдерам придется отчислять и комиссионные. То же самое касается альткоинов. EXMO предлагает пользователям вполне понятную и простую торговую онлайн-площадку. Имеющийся здесь функционал вполне устраивает большинство трейдеров. Для совершения одной сделки достаточно одного клика. Поэтому даже если вы новичок, легко сумеете разобраться в представленной системе.

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