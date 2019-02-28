28февраля 2019
четверг
|
Биржа EXMO
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Февраля 2019, 21:29
Пять лет тому назад EXMO заработала как обменный пункт. Регистрационная процедура прошла в Лондоне. Пару лет спустя представительства биржи открылись в российской и украинской столицах, а также в Барселоне. В 2015 г. появилась сама биржа ЭКСМО, количество пользователей которой стало увеличиваться стремительно. Несмотря на отсутствие ЭКСМО в рейтинге крупнейших мировых криптовалютных бирж, однако лидирует среди европейских бирж. Наиболее популярной она является среди жителей СНГ и РФ. Сегодня на ЭКСМО принимается более тридцати видов криптовалют. А финансовые операции здесь выполняются с использованием почти сотни торговых пар.
Сегодня на бирже EXMO https://bitok-ok.com/stock/exmo/ доступны все наиболее крупные криптовалюты. Также здесь можно работать с достаточно редкими - альткоинами. Пары торгуются с так называемыми фиатными денежными единицами, в том числе с американскими долларами, турецкими лирами, польскими злотами, гривнами, рублями или же евро. Поэтому биржу ЭКСМО можно смело назвать одной из ведущих европейских онлайн-площадок. Для пополнения счетов на данной виртуальной бирже можно использовать не только криптовалюты, но и фиатные деньги. А чтобы получить фиатные деньги необходим прохождение обязательной верификации.
Кроме перечисленных валют онлайн-биржа принимает средства с таких известнейших платежных систем, как Payeer, AdvCash или же Яндекс.Деньги. Аналогичные способы используются и при выводе денежных сумм с ЭКСМО. А чтобы вывести криптовалюты, не потребуется даже верификация. Что же касается фиатных денег, здесь без верификации никак не обойтись. Кроме этого трейдерам придется отчислять и комиссионные. То же самое касается альткоинов. EXMO предлагает пользователям вполне понятную и простую торговую онлайн-площадку. Имеющийся здесь функционал вполне устраивает большинство трейдеров. Для совершения одной сделки достаточно одного клика. Поэтому даже если вы новичок, легко сумеете разобраться в представленной системе.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 -2
ночью -1 -3 утром 0 -2
Котировки
Партнеры