Правильный монтаж колес

Монтаж колес - это обязательная процедура для машин. Он производится, когда идет сезонная замена шин, повреждение баллона, замена старых шин на новые. Сейчас очень много мастерских с услугами монтажа. Поэтому часто возникает вопрос, кому лучше доверить своего железного друга. К смене шин надо относиться серьезно, некачественный монтаж может привести к страшным последствиям.

Поэтому стоит заранее побеспокоиться о поиске хорошей автомастерской. Качественно сделанный монтаж гарантирует вам безопасность во время движения. Спокойствие за рулем вам гарантирует также оформленная страховка на автомобиль. В настоящее время процедура оформления и покупки страховки очень упростилась. Не выходя из дома, можно купить ОСАГО онлайн. На сайте выбранной вами страховой компании вы можете приобрести полис ОСАГО онлайн в Иркутске в 2019 году.

Выбор сервиса. В хорошем автосервисе, кроме мастерской, должна присутствовать автомойка. В случае, если колеса в грязи или во льду, балансировка после монтажа невозможна, лишнее на диске не позволит качественно балансировать. В зимнее время грязь сменяет лед, который примерзает к дискам и создает вибрацию при поездке. Приветствуется магазин автозапчастей. Разумно будет поспрашивать у знакомых или почитать отзывы в интернете о конкретной мастерской.

Оценка мастерской. Следует обратить внимание на поведение монтажника, если он ведет себя неадекватно, и если учуяли перегар, лучше искать другую мастерскую. Состояние гаража говорит больше, чем слова. Если кругом бардак и инструменты валяются как попало, это явный признак безалаберности и безответственности человека. Для подъема машины должен присутствовать гидравлический домкрат. Лучше заранее изучить на своей машине места, куда можно устанавливать домкрат. Это поможет проследить, чтобы работник не помял пороги или, еще хуже, не уронил машину. Конечно, должны быть станки для монтажа и для балансировки. В исправном состоянии без видимых повреждений.

Последовательность работы. Сначала устанавливается домкрат, поднимают машину. Откручивают колесо и проверяют на наличие грязи и льда, при необходимости моют. На специальном станке снимают старую шину и одевают новую (демонтаж и монтаж шины). Колеса бывают камерные и бескамерные. Если колесо без камеры, правильно будет сменить штуцера (вентили). Борта обмазывают герметиком, чтобы колесо не спускало по бортам. Дальше накачивают воздух определенного давления (зависит от марки машины). Потом проводится балансировка. Также на станке раскручивается колесо и компьютер определяет, насколько и с какой стороны есть отклонения в граммах. Для выравнивания набивают грузики на внутреннюю сторону диска. Они бывают набивные и самоклейкие. Как только компьютер даст добро («колесо сбалансированное»), колесо устанавливают на место и закручивают гайки. Как бы сервис не расхваливали, лучше попросить ключ и лично проверить болты.