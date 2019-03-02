Более двух десятилетий Металл Профиль занимается производством разнообразных материалов с использованием тонколистовой стали. Долговечность и надежность продукции компании обеспечивается за счет высококачественного сырья проверенных поставщиков, высококвалифицированному персоналу, а также уникальным производственным мощностям. Этим и объясняется растущая популярность компании и высокие рейтинговые показатели. Сегодня она находится среди двухсот ведущих мировых производителей в рейтинговом списке Форбс.

Металл Профиль

поставляет на отечественный рынок уникальные для отечественного рынка трехслойные сендвич-панели вместе с сэндвич-панелями поэлементной сборки, а также водосточные системы, профлист и металлочерепицу. Это неполный перечень всех производимых компанией товаров. В цехах предприятий этого отечественного бренда производится более десяти инновационных для России продуктов. В собственной лаборатории компании трудятся инженеры, разрабатывающие наиболее долговечные и прочные покрытия. Они создают также инновационные виды материалов.

Сейчас Металл Профиль владеет восемнадцатью заводами, в которых трудится свыше четырех тыс. сотрудников. Особым спросом пользуются холоднокатные стальные, стальные листы, поставляемые компанией. Также здесь производятся листы, имеющие полимерное покрытие. Она является ведущим поставщиком тонколистовых стеновых и кровельных материалов. Заводы компании оснащены высокопроизводительным и высокоточным оборудованием. Продукция здесь производится из качественного сырья, поставляемого ведущими отечественными и зарубежными брендовыми производителями, такими как ArcelorMittal, Северсталь, ММК, НЛМК или же Tata Steel.

Каждый этап производственного процесса здесь проходит через тщательный контроль. Заказчики могут воспользоваться полноценным сервисом, начиная с консультационных услуг, завершая подбором материалов, их доставкой и шеф-монтажом. Кровельная система данной марки представляет собой набор элементов, которые позволяют обустроить долговечную и надежную кровлю. Кровельные покрытия Металл Профиль, такие как профнастил или же металлочерепица отличаются высочайшим качеством. Кроме этого компания предлагает заинтересованной клиентуре высококачественные флюгера.