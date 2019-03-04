Тонкости наружной рекламы

Города уже переполнены наружной рекламой и даже в условиях внедрения дизайн-кода каждого региона нашей страны, всегда находятся новые места для размещения лайтбоксов, вывесок, установки штендеров. В наиболее выигрышном положении находятся конечно же масштабные и яркие рекламные конструкции. Однако многие из них уже приелись взгляду и мы можем их совершенно не замечать.

Кто бы что ни говорил, а наружная реклама в Нижнем Новгороде, Москве или Санкт-Петербурге до сих пор имеет большое влияние на потенциальную аудиторию. Количество и качество постоянно растет, в том числе благодаря тому, что появляются новые форматы и возможности производства качественной рекламной продукции. При этом нижегородцы в целом положительно относятся к модернизации наружной рекламы.

Заказав наружную рекламу не на стандартном билборде, а в лайтбоксе или на digital-панели, вы гарантированно получите большее число зрительных контактов с потенциальными покупателями. А это, как следствие, может увеличивать продажи, узнаваемость вашего бренда, формируется определённое отношение к компании.

Стоит упомянуть, что хоть новые форматы наружной рекламы и работают гораздо эффективнее классических вариантов – правила и особенности установки, а также принцип работы остался прежним. Устанавливать конструкцию необходимо в местах, которые принесут наибольшее количество OTS (Opportunity-To-See, число визуальных контактов в день). Чем ближе к основным магистралям города, тем больше будет этот показатель. Но при этом и цена размещения в таких местах будет дороже. А также стоит учитывать и общий контекст улицы, где расположена реклама. Наиболее эффективно реклама показывает себя, если ее содержание привязано к тому, что находится на ней. Так, лайтбокс, которые призывает зайти в магазин, находящийся на этой же стороне улицы, будет работать лучше, чем такой же билборд, приглашающий в бутик на другом конце города.

Очень важно тщательно подойти к месту размещения наружной рекламы, особенно соотношение стоимости мета размещения к показателю OTS. Если вам нравится какое-то определённое место в городе и вы хотитеразмещаться свою рекламу там, то обязательно проконсультируйтесь со специалистами на тему "а не будет ли тратиться бюджет впустую"? Именно поэтому вам потребуется помощь специалистов для того, чтобы рассчитать наиболее эффективное место и формат для вашей наружной рекламы. На сайте rou-nn.ru можно посмотреть на примеры того, как следует размещать различные конструкции на улицах нашего города.