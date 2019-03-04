Весеннее путешествие в Петербург

Вопреки бытующему мнению, в Санкт-Петербурге далеко не всегда сыро и серо. Апрель, май и июнь - одни из самых приятных месяцев в этом городе, когда голубое небо, цветущая зелень и комфортная температура делают пребывание здесь поистине прекрасным. О том, как комфортно отдохнуть в Питере в это время города и что посмотреть в первую очередь, расскажем далее.





Максимум впечатлений при минимуме затрат

Поездка по России - не такое приключение, ради которого стоит обращаться в турагентство. Чаще вам предложат все то же, что вы могли организовать себе сами, но по завышенным ценам. Чтобы отдохнуть в Питере, много усилий прикладывать не нужно:

Заранее купите билет на поезд или самолет - предварительная покупка обычно дает существенные скидки. Также можно попробовать найти попутчиков, которые собираются в путь на своем автомобиле;

Возьмите с собой только самые необходимые вещи, деньги и ценности уберите понадежнее;

Заранее определитесь, где будете ночевать, забронируйте отель - при ранней брони также часто действуют существенные скидки.

Отдельно хочется рассказать о таком формате гостиниц, как хостелы. В Петербурге хостелы есть и в центре города, и на окраинах. Самый экономичный вариант проживания - в общем номере, причем для женщин часто обустраивают отдельные номера. Однако одно- и двухместные номера здесь тоже пользуются большой популярностью.





Собираетесь в путешествие с компанией друзей или родных? Найти хостел в Петербурге с семейными номерами также достаточно легко. Здесь есть все удобства для путешественников с детьми, включая хорошо оборудованные кухни, где можно приготовить пищу согласно своим предпочтениям. Перед поездкой обязательно промониторьте отзывы о будущем месте ночлега на различных сервисах по бронированию хостелов. И тут же подобрать наиболее выгодный вариант и забронировать номер.

Как развлечься в Петербурге

Хорошая погода - повод отправиться в поездку по рекам и каналам знаменитой Северной Венеции. Это может быть небольшая обзорная экскурсия с гидом или целый вечер с рестораном и живой музыкой. Примерно с середины апреля начинается навигация. Жители и гости города могут полюбоваться интересным зрелищем - разводом мостов. Но рекомендуем вам заранее посмотреть расписание, чтобы случайно не оказаться на противоположном от своего отеля берегу.





Весна - отличное время для поездки в Петергоф. Вас ждут великолепные парки, фонтаны, старинная архитектура и множество развлечений на любой вкус. В мае можно полюбоваться на цветение тюльпанов. Однако учтите, что вход в парк платный, а цены на воду и еду внутри достаточно высокие - лучше взять перекус с собой. Также в любое время года здесь очень большое количество посетителей.

Более демократичная по ценам обстановка в Пушкине и Павловске. Если не желаете ехать за город, вас порадуют скульптурные композиции Летнего и Михайловского садов, прогулка по набережной Невы, а также Александровский парк около метро Горьковская. Отсюда вы легко доберетесь до интересующих музеев или порадуете себя вкусным обедом в ближайшем ресторане.

Всегда интересно провести время можно в Ботаническом саду Петра Великого. В апреле там состоится праздник подснежников, в середине мая там - фестиваль любования сакурой, в июне - выставка пионов. В любой день можно посетить постоянную экспозицию в оранжереях и прогуляться по парку-дендрарию.

Также с 18 на 19 мая традиционно для Петербурга состоится Ночь музеев, когда по единому билету можно посетить практически любой музей города. Это мероприятие проходит во многих городах Европы и неизменно собирает огромное количество посетителей. Если готовы выдержать всю ночь на ногах - каскад впечатлений вам обеспечен!





Уже не сомневаетесь, что весна в Питере может быть прекрасной? Тогда скорее приезжайте в этот чудесный город!