04
марта 2019
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Весеннее путешествие в Петербург

Весеннее путешествие в Петербург

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 4 Марта 2019, 19:24

Вопреки бытующему мнению, в Санкт-Петербурге далеко не всегда сыро и серо. Апрель, май и июнь - одни из самых приятных месяцев в этом городе, когда голубое небо, цветущая зелень и комфортная температура делают пребывание здесь поистине прекрасным. О том, как комфортно отдохнуть в Питере в это время города и что посмотреть в первую очередь, расскажем далее.


Максимум впечатлений при минимуме затрат

Поездка по России - не такое приключение, ради которого стоит обращаться в турагентство. Чаще вам предложат все то же, что вы могли организовать себе сами, но по завышенным ценам. Чтобы отдохнуть в Питере, много усилий прикладывать не нужно:

  • Заранее купите билет на поезд или самолет - предварительная покупка обычно дает существенные скидки. Также можно попробовать найти попутчиков, которые собираются в путь на своем автомобиле;
  • Возьмите с собой только самые необходимые вещи, деньги и ценности уберите понадежнее;
  • Заранее определитесь, где будете ночевать, забронируйте отель - при ранней брони также часто действуют существенные скидки.

Отдельно хочется рассказать о таком формате гостиниц, как хостелы. В Петербурге хостелы есть и в центре города, и на окраинах. Самый экономичный вариант проживания - в общем номере, причем для женщин часто обустраивают отдельные номера. Однако одно- и двухместные номера здесь тоже пользуются большой популярностью.


Собираетесь в путешествие с компанией друзей или родных? Найти хостел в Петербурге с семейными номерами также достаточно легко. Здесь есть все удобства для путешественников с детьми, включая хорошо оборудованные кухни, где можно приготовить пищу согласно своим предпочтениям. Перед поездкой обязательно промониторьте отзывы о будущем месте ночлега на различных сервисах по бронированию хостелов. И тут же подобрать наиболее выгодный вариант и забронировать номер.

Как развлечься в Петербурге

Хорошая погода - повод отправиться в поездку по рекам и каналам знаменитой Северной Венеции. Это может быть небольшая обзорная экскурсия с гидом или целый вечер с рестораном и живой музыкой. Примерно с середины апреля начинается навигация. Жители и гости города могут полюбоваться интересным зрелищем - разводом мостов. Но рекомендуем вам заранее посмотреть расписание, чтобы случайно не оказаться на противоположном от своего отеля берегу.


Весна - отличное время для поездки в Петергоф. Вас ждут великолепные парки, фонтаны, старинная архитектура и множество развлечений на любой вкус. В мае можно полюбоваться на цветение тюльпанов. Однако учтите, что вход в парк платный, а цены на воду и еду внутри достаточно высокие - лучше взять перекус с собой. Также в любое время года здесь очень большое количество посетителей.

Более демократичная по ценам обстановка в Пушкине и Павловске. Если не желаете ехать за город, вас порадуют скульптурные композиции Летнего и Михайловского садов, прогулка по набережной Невы, а также Александровский парк около метро Горьковская. Отсюда вы легко доберетесь до интересующих музеев или порадуете себя вкусным обедом в ближайшем ресторане.

Всегда интересно провести время можно в Ботаническом саду Петра Великого. В апреле там состоится праздник подснежников, в середине мая там - фестиваль любования сакурой, в июне - выставка пионов. В любой день можно посетить постоянную экспозицию в оранжереях и прогуляться по парку-дендрарию.

Также с 18 на 19 мая традиционно для Петербурга состоится Ночь музеев, когда по единому билету можно посетить практически любой музей города. Это мероприятие проходит во многих городах Европы и неизменно собирает огромное количество посетителей. Если готовы выдержать всю ночь на ногах - каскад впечатлений вам обеспечен!


Уже не сомневаетесь, что весна в Питере может быть прекрасной? Тогда скорее приезжайте в этот чудесный город!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 +2
ночью 0 -2 утром +2 +4
Котировки
USD ЦБ РФ 65,8145 -0.0750
EUR ЦБ РФ 74,8048 -0.1643

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp