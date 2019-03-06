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Необходимость пересмотра планов

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2019, 17:54

В последнее время предметом проектирования становятся не только новые, но и расширяющиеся города, а также части городских районов, нуждающиеся в различных преобразованиях и модернизации. Разрабатываются планы, рассчитанные для более значительных территорий и на гораздо большую численность населения.
В первых новых городах, построенных после войны, членение на структурные единицы проводилось достаточно последовательно и четко. Со временем такие решения становились предметом критики; однако она была обращена главным образом не против самого принципа структурного членения, а против слишком строгого его соблюдения и особенно против чрезмерной функциональной и пространственной обособленности структурных единиц. В проектах новых городов второго поколения, таких как Камбернолд и Хук, принцип выделения структурных единиц использовался более гибко, хотя авторы и не отказались от него полностью. За счет центров в отдельных районах расширялись общегородские центры, на территории которых вводилась жилая застройка. План Вашингтона, разработанный в еще более поздний период, опирался на решение, которое могло существенно оттеснить принцип ступенчатой структуры. Авторы ставили перед собой задачу добиться наиболее гибкой планировки города, допускающей ее адаптацию к изменяющимся требованиям. В связи с этим они отказались от централизованной ступенчатой структуры. Считая четкое закрепление функций за всеми территориями неправильным, в отдельных местах они допускали возможность различного их использования. Сомневаясь в целесообразности создания соседских единиц, авторы основывались на предположении, что социальные связи жителей города не ограничиваются их территорией. Тем не менее, они весьма последовательно соблюдали принцип деления жилых районов на крупные и мелкие части. Проект развития Южного Хемпшира, а затем план г. Милтон Кинз весьма радикально порывают с концепцией ступенчатой структуры, а также отступают от рекомендаций положения о новых городах 1946 г. Концентрические решения уступают место ленточным и сетевым, которые позволяют более эффективно использовать транспортные сооружения, обеспечивают лучшие условия развития города или более равномерное распределение потока движения. Значительно большее внимание уделяется вопросам транспортных сетей, что, с одной стороны, обусловлено ростом числа автомобилей на улицах городов, а с другой — пониманием необходимости решения проблем транспортного сообщения в связи с характером территорий.


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