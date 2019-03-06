06марта 2019
среда
|
Фильм «Главный враг»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 6 Марта 2019, 17:54
В «Главном враге» группка герильерос, завоевав доверие крестьян, объясняет им азы политической грамоты, внушает, как и за что надо бороться. Этот урок обращен п к зрителям картины Санхинеса. Крестьяне не переходят к решительным действиям. Сцепа народного суда сильна символическим, обобщающим характером, ибо за обвинениями помещику и сто приспешнику стоят обвинения всем латифундистам Перу. Приговор краток — расстрел. Крестьяне общины лишь благодаря союзу с партизанами чувствуют свою силу, то есть Санхинес подводит зрителя 1C выводу: истинный пум» союз крестьянства с политическим авангардом.
Развернув на экране этот тезис, режиссер не завершает фильм оптимистической развязкой; не отступая от жизненной правды, он переносит действие в сельву, где идет охота карательных отрядов на герильерос, и участвуют в ней не только перуанские, но и американские солдаты. Погоня, перестрелка — и гибнут один за другим партизаны, не лучше и судьба деревни, оказавшей им ранее приют...
Тем не менее финал при всей трагичности не пессимистичен. Недаром выходит к зрителю рассказчик со словами: «Индейский народ сражается против своего врага повсюду. Мы начали идти к правде».
Тему главного и постоянного героя своего творчества — коллектива индейской общины — продолжает Санхинес и в фильме «Прочь отсюда!», поставленном в J977 году в Эквадоре при поддержке Веиесуэльского университета.
В этой картине необычайно активное участие приняли индейцы, причем режиссер давал им полное право импровизации — они действовали не по строго заданному сценарию, а исходя из собственного опыта, о происходящих событиях рассуждали вслух перед камерой, норой споря друг с другом. И такая творческая активность народа, по мнению Санхинеса,— одно из главных достоинств истинно народного фильма. В картине «Прочь отсюда!» нет крупных планов. Режиссер вообще отказывается от выделения индивидуальных героев, поскольку коллективное начало исстари присуще индейской общине.
В этой картине Саихинес срывает маски с тех латиноамериканских народов, что приезжают из США представителями разных организаций якобы с благотворительными и религиозными целями. Л за этим — такие откровенные преступления, как стерилизация индейских женщин, навязывание грабительских коммерческих контрактов, выселение крестьян с их родных земель с помощью вооруженной силы.
Санхинес видит залог успешной борьбы индейцев за свои права в единстве общин, их солидарности — только так, утверждает автор фильма, можно одолеть «главного вра га».
Несомненно, лепты группы «Укамау» не могли не оказать влияния на творчество кинематографистов Перу — соседней с Боливией страны, где индейский вопрос также стоит весьма остро.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода -9 -11
ночью -13 -15 утром -11 -13
Котировки
Партнеры