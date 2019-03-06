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КАНЬОН ГЛЕН

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2019, 17:55

Скалы явили свету сохраненные ими следы человеческой истории - тысячелетние петроглифы, пещеры индейцев анасази, артефакты из поселений навахо
В боковых каньонах, отходящих, словно артерии, от русла Колорадо, вновь зажурчали ручьи. Зазеленели папоротник адиантум (венерин волос) и ива койотова, зашумели заросли камыша и золотистой осоки.
Судьба каньона была решена в 1956 году. Это было время смелых проектов: менее года оставалось до запуска первого советского спутника, в Соединенных Штатах небывалыми темпами шло строительство скоростных магистралей - от Атлантики до самого Тихого океана. И члены конгресса без лишних споров проголосовали тогда за строительство плотины - каньон был принесен в жертву. Сегодня он стал предметом ожесточенных дискуссий.
Будущее водохранилища Пауэлл, уровень которого продолжает падать, вызывает сомнения. Многие ученые считают, что с потеплением климата увеличатся также и периоды засухи. Тогда вода станет цениться еще больше и сохранение водоемов, с поверхности которых испаряется огромное количество влаги, окажется недопустимым расточительством.
Защитники окружающей среды заявляют, что гораздо лучше было бы хранить воду под землей, вывести из эксплуатации дамбу и позволить водохранилищу Пауэлл вновь превратиться в каньон Глен. Новейшие технологии позволят это осуществить.
Но пока надежды на это мало. Хотя водохранилище и обмелело, оно по-прежнему играет важную роль в снабжении водой запада США.
Минимальную с 1969 года отметку уровня воды зарегистрировали в 2005 году. Но весной того же года объем попадающих в реку вод был несколько больше среднего значения, и уровень водохранилища поднялся на шестнадцать метров. Специалисты, постоянно ведущие наблюдение за водоемом, считают, что вода скоро вновь спадет. По их прогнозам, она остановится на 33 метра ниже максимального уровня.
Новый продолжительный засушливый период вызовет новое понижение уровня воды. А когда- нибудь в отдаленном будущем природа возьмет свое, дамба будет побеждена - за несколько веков водохранилище Пауэлл просто заполнится илом.
Биллу Волвертону 57 лет. Впервые он посетил этот заброшенный край около 25 лет назад. С тех пор он полюбил бродить по обрывистым склонам каньона: сначала приезжал сюда в отпуск, а последние 18 лет нанимается здесь на работу сезонным егерем. Билл стал страстным защитником каньона Глен. По выходным он был моим проводником, вместе мы излазали около полудюжины отдаленных ответвлений каньона, пытаясь рассмотреть, как потрудилась над ними вода и как засуха возвращает их к жизни.
На дне так называемых «нижних» каньонов (они расположены ближе всего к водохранилищу) лежат гигантские подушки осадочных отложений. Они копились здесь несколько десятилетий, с тех пор как вода затопила эти места, уничтожив все живое на берегах Колорадо.
Сейчас из ила, словно манящие руки призраков, поднимаются искривленные ветви столетних дельтовидных тополей. На песчаных отмелях здесь можно натолкнуться на якорь, рукоятку буксировочного фала для водных лыж или ласты, потерянные когда-то во время лодочных прогулок, а то и обрывки рыболовной лески. По склонам бокового каньона тянется след от воды, свидетельствующий о снижении уровня водохранилища на 40 метров. К весне 2005 года более 250 квадратных километров каньона Глен впервые за несколько десятилетий увидели солнечный свет.


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